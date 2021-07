FIFA 22, Adani tra le novità: sarà la voce del commento tecnico

Nuova avventura e nuova collaborazione per Lele Adani. Sarà sua la voce del commento tecnico di FIFA 22: “Mi dedicherò con tutto il mio entusiasmo”.

FIFA 22 è certamente uno dei titoli più attesi in assoluto dagli appassionati di videogames. In attesa che arrivi tanto nei negozi fisici, quanto in quelli digitali, alcune importanti novità stanno già iniziando a trapelare.

Una riguarda la voce del commento tecnico delle partite che, per la versione italiana, sarà di Lele Adani.

A confermarlo è stato EA SPORTS, attraverso un comunicato stampa.

“Lele Adani, il famoso opinionista televisivo ed ex calciatore, sarà il nuovo commentatore tecnico della versione italiana di FIFA 22, ora disponibile per il pre-ordine. Adani è stato selezionato per questo ruolo in base all'esperienza e alla conoscenza sul campo di gioco, e al suo stile di commentatore energico e coinvolgente”.

Lo stesso Adani non ha nascosto la sua soddisfazione per l’inizio di questa nuova collaborazione.

“Sono davvero felice di annunciare l’inizio della mia collaborazione con EA SPORTS a partire da FIFA 22. Poter essere la voce del commento tecnico per il più prestigioso e autentico videogioco di calcio mi rende molto orgoglioso. Mi dedicherò con tutto il mio entusiasmo e la mia passione per fornire un commento innovativo che unisca l'aspetto tecnico e il sentimento per tutti gli appassionati di FIFA e, in generale, del nostro amato calcio...Vamos!”.

Lele Adani affiancherà Pierluigi Pardo, che è stato confermato come voce della telecronaca.