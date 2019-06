FIFA 20, il trailer sarà svelato l'8 giugno all'EA Play

Manca poco per vedere finalmente le prime immagini del nuovo capitolo di FIFA: all'EA Play trailer e novità del gioco in uscita a settembre.

Manca pochissimo e dopo mesi di attesa, sarà finalmente svelato il nuovo FIFA, edizione 20. Mentre milioni di appassionati continuano a dasi da fare con la modalità carriera e sopratutto con il FUT di , nei prossimi giorni è previsto l'evento di EA, EA Play, che farà conoscere ai fans la nuova versione del gioco calcistico più importante al mondo.

La EA Sports ha infatti pubblicato sul proprio sito internet un countdown che terminerà sabato 8 giugno alle 16 ora italiana: all'EA Play, scaduto il conto alla rovescia, verranno svelate le novità di gampelay più importanti presenti in FIFA 20, con tanto di primo trailer di presentazione.

Il trailer dovrebbe mostrare immagini di gioco e presumibilmente anche la data di uscita di FIFA 20, con le novità già evidenziate dagli sviluppatori negli scorsi giorni, ovvero un miglioramento nel posizionamento dei giocatori e aggiustamenti applicati al ritmo e al flusso sul campo. Oltre ad un upgrade delle scivolate e della difesa.

Sarà il primo passo nel lungo rilascio di FIFA 20, che come al solito vedrà i videogiocatori in trepidante attesa per conoscere i migliori giocatori, i più veloci, i giovani per la modalità carriera e così via. Per questi servirà però attendere la fine di agosto e l'inizio di settembre.

Difficile che venga fatta luce sulla copertina di FIFA 20, che sembrerebbe essere passata da Cristiano Ronaldo a Neymar: un leak presente sul web e proveniente dalla famosa catena di negozi GameStop, vede proprio il brasiliano come nuovo volto del gioco in uscita, secondo la stessa immagine, il 27 settembre.

Una data, quella del 27 settembre, che sembra comunque ampiamente plausibile, considerato che ogni anno FIFA viene rilasciato nel mercato l'ultimo venerdì di tale mese. Prime informazioni e immagini l'8 giugno, poi comincerà l'attesa per ogni nuovo aggiornamento dell'attesissimo FIFA 20.