Fasce Champions League: come funziona e il sistema per calcolarle

In che modo una squadra finisce in una fascia piuttosto che in un'altra? Tutto quello che c'è da sapere sul sistema che riguarda le competizioni UEFA.

Insieme all'inizio dei campionati, il momento calcistico più atteso dell'estate à sicuramente il sorteggio della fase a gironi della Champions League. 32 squadre che ogni anno conoscono le proprie avversarie nei gruppi, la prima fase importante del torneo, da cui partono gli ottavi e la corsa al titolo.

Mesi prima del sorteggio, la maggior parte delle squadre conosce la propria posizione in una delle quattro fasce. Poco prima, tutte e 32 hanno la propria, consapevoli di dover sfidare un team proveniente dal resto delle tre. Ma in che modo viene determinata in quale è posizionata una determinata formazione?

COME FUNZIONA IL SISTEMA DELLE FASCE IN CHAMPIONS

Perchè una squadra si trova in prima fascia, un'altra in seconda e così via? Grazie al Ranking UEFA, graduatoria che classifica sia i campionati europei, sia le sue squadre. Nella prima fascia vengono posizionati i club vincitori dei maggiori tornei europei (insieme ai campioni di Champions ed Europa League), mentre in seconda, terza e quarta fascia quelli con il maggior punteggio nel Ranking tra le squadre non vincitrici dei grandi tornei e quelli con il maggior punteggio in generale, anche se vincitrici del titolo in patria.

Il sistema delle fasce è lo stesso per Europa League e Conference: la differenza sta nel fatto che in prima fascia sono presenti nel primo caso i campioni della Conference, mentre nel secondo direttamente le migliori otto del ranking.

COME SI CALCOLA IL PUNTEGGIO DEL RANKING UEFA

Il Ranking UEFA è essenziale per mettere in fila le squadre e posizionarle nelle quattro fasce, ma come funziona? Vengono considerati i risultati ottenuti dai club nelle cinque precedenti stagioni di Champions League, Europa League e Conference League. Ogni stagione i club portano a sè un punteggio in base a quanto fatto. Ognuna delle tre competizioni porta punti differenti.

I punti della Champions League (assegnati dalla fase a gironi)

2 - Per ogni vittoria dalla fase a gironi in avanti

1 - Per ogni pareggio dalla fase a gironi in avanti

4 - Bonus per la partecipazione alla fase a gironi

4 - Bonus per la partecipazione agli ottavi di finale

1 - Per ogni turno raggiunto da un club dagli ottavi di finale

I punti dell'Europa League (esclusi i 16esimi di finale, gli spareggi in cui sono presenti anche le retrocesse della Champions)

2 - Per ogni vittoria dalla fase a gironi in avanti

1 - Per ogni pareggio dalla fase a gironi in avanti

4 - Primo posto nel girone

2 - Secondo posto nel girone

1 - Per ogni turno raggiunto da un club dagli ottavi di finale

I punti della Conference League

1 - Assegnato a ogni club eliminato al primo turno di qualificazione

1,5 - Assegnato a ogni club eliminato al secondo turno di qualificazione

2 - Assegnato a ogni club eliminato al terzo turno di qualificazione

2,5 - Assegnati a ogni club eliminato agli spareggi

2 - Per ogni vittoria dalla fase a gironi in avanti (esclusi gli spareggi per la fase a eliminazione diretta)

1 - Per ogni pareggio dalla fase a gironi in avanti (esclusi gli spareggi per la fase a eliminazione diretta)

2 - Primo posto nel girone

1 - Secondo posto nel girone

1 - Per ogni turno raggiunto da un club dalle semifinali

Il punteggio totale di ogni club si somma ogni annata con quelli dei connazionali, così da determinare il ranking UEFA per nazioni. In questo modo si possono classificare i più grandi tornei d'Europa, in base ai risultati, e determinare il numero di squadre che ogni nazione può portare in Europa.

Il punteggio totale ottenuto dai vari club viene diviso per il numero delle partecipanti della propria nazione. Ad esempio, per determinare il punteggio di un'annata in cui l'Italia ottiene 100 punti dalle sue 7 squadre, si divide il primo numero per il secondo: 14,28 è il coefficente di una sola stagione, da sommare a quelli ottenuti nelle altre quatro annate precedenti. Man mano che si va avanti la sesta annata a ritroso non viene più considerata (nel 2022, ad esempio, vengono considerate 2022, 2021, 2020, 2019 e 2018, mentre la 2017 viene eliminata).

CHI VA IN PRIMA FASCIA?

I campioni dei sei tornei con il più alto coefficente UEFA, indipendentemente dai risultati in Europa nelle precedenti stagioni, insieme alle vincitrici di Champions League ed Europa League. Qualora queste siano anche campioni del proprio torneo, la prima fascia si allarga eventualmente ai campioni del settimo e dell'ottavo torneo con coefficente più alto d'Europa.

Generalmente in prima fascia si trovano i campioni di Spagna, Inghilterra, Italia, Germania, Francia, Portogallo ed Olanda, i campionati top del Continente.

CHI VA NELLE ALTRE FASCE?

Le squadre con il coefficente più alto UEFA, effettivo grazie alle annate precedenti. Per quanto riguarda la seconda, si tratta anche in questo caso di una che contiene le formazioni di Liga, Premier, Bundesliga, Ligue 1 e Serie A, vista l'avanzata costante nei tre tornei (Champions, Europa League e Conference League).

La terza fascia contiente le residue squadre d'elite con un punteggio più basso nelle precedenti annate, anche in questo caso dei cinque maggiori tornei d'Europa. Nella quarta sono presenti le squadre con il punteggio più basso in assoluto del Ranking tra le 32 classificate, in genere quelle provenienti dai playoff.