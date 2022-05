Fasce Champions League 2022/23: Inter o Milan testa di serie, Juventus in seconda fascia

Con i maggiori campionati europei avviati verso la conclusione, è già tempo di pensare alla Champions League 2022/23. Chi sarà testa di serie? Chi andrà in seconda, terza o addirittura quarta fascia? In attesa di capire il quadro completo delle partecipanti ai gironi, tra chi si è qualificato direttamente e chi invece vi approderà dopo preliminari e playoff, diamo uno sguardo alla suddivisione provvisoria delle fasce.

In corsa anche le quattro italiane che si sono assicurate un posto nella prossima edizione della Champions League, ovvero Milan, Inter, Napoli e Juventus. Non necessariamente in quest'ordine, se è vero che, mentre gli azzurri di Luciano Spalletti e i bianconeri di Massimiliano Allegri sono già certi di chiudere rispettivamente al terzo e al quarto posto, la prima posizione e la conseguente conquista dello Scudetto è ancora una questione aperta tra rossoneri e nerazzurri.

FASCE CHAMPIONS LEAGUE 2022/23

Juventus in seconda fascia, così come il Chelsea e il Barcellona, e Napoli in terza fascia. L'Italia, oggi, si presenta così alla prossima Champions League. Sia i bianconeri che gli azzurri potranno dunque essere inseriti nello stesso girone dei vari Real Madrid, Bayern, PSG, tutti campioni nazionali, ma anche dell'Eintracht Francoforte, vincitore dell'Europa League, e forse del Liverpool in caso di trionfo a Parigi sabato 28 maggio.

Inter e Milan, invece? Per le due milanesi le rispettive fasce si decideranno soltanto domenica 22 maggio, al termine delle due partite che decreteranno la vincitrice dello Scudetto. Chi arriverà primo in Serie A entrerà automaticamente a far parte delle teste di serie, mentre per la seconda andrà calcolato il Coefficiente UEFA e confrontato con quello degli altri club in lizza: l'Inter andrebbe in terza fascia assieme al Napoli, mentre il Milan sarebbe in bilico tra terza e quarta, con enormi probabilità di finire in quest'ultima proprio come 12 mesi fa.

IL QUADRO PROVVISORIO DELLE FASCE CHAMPIONS LEAGUE 2022/23