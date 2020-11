Fantacalcio, le ultime: torna Diawara, Ronaldo è ok, gli esami di Spinazzola

Kumbulla ha il Covid, Ronaldo può giocare, Zappacosta si avvicina al rientro: le ultime notizie di Fantacalcio dopo il weekend di Serie A.

"Dall'ultimo tampone effettuato sono risultato positivo al Covid-19, ma per fortuna sto bene e non ho sintomi". Così Marash Kumbulla ha annunciato sul proprio profilo Instagram di aver contratto il virus. Ennesimo caso in una falcidiata nelle ultime settimane.

La buona notizia per la Roma è la completa guarigione dal Covid-19 di Amadou Diawara, che già oggi è tornato ad allenarsi. L'ex centrocampista del è dunque a tutti gli effetti a disposizione di Fonseca. Negativo anche il giovane Riccardo Calafiori.

Costretto ad abbandonare anzitempo il campo contro la , Cristiano Ronaldo si è ristabilito normalmente. Lo ha confermato Fernando Santos, commissario tecnico del Portogallo, che ha annunciato: "Cristiano Ronaldo si è allenato normalmente, non ha mostrato alcun problema. È pronto per giocare".

Buone notizie per la Roma: gli esami a cui si è sottoposto Leonardo Spinazzola, uscito dal campo nei primi minuti del match col , non hanno evidenziato lesioni all'adduttore della coscia destra. L'esterno giallorosso, che salterà comunque gli impegni della Nazionale, dovrebbe essere dunque regolarmente a disposizione di Fonseca al rientro dalla sosta.

Il capitano del rimane a Coverciano nonostante l'infortunio che gli ha impedito di sfidare il . A rivelarlo è 'milannews.it', secondo cui nelle prossime ore le sue condizioni saranno ulteriormente rivalutate. Romagnoli è arrivato in ritiro nelle scorse ore assieme all'interista D'Ambrosio.

Si avvicina il rientro dell'ex giocatore di Roma e . "Si apre una nuova parentesi al Centro Signorini - spiega il sito del Genoa - funzionale ad addentrarsi nei risvolti del lavoro e reinserire nel gruppo qualche elemento, in attesa di novità come il ritorno alla negatività di Zapata. Da giorni Shomurodov e Zappacosta hanno ripreso a correre e sostenere attività sul terreno di gioco".