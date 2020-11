Roma, anche Kumbulla positivo al Covid-19: "Non ho sintomi"

Si espande il focolaio di positivi al Covid-19 presenti in casa Roma. Marash Kumbulla ha annunciato la sua positività su Instagram.

Si allunga la lista dei giocatori positivi al coronavirus in casa : dopo Dzeko, Boer, Fazio, Pellegrini e Santon anche Marash Kumbulla ha annunciato di aver contratto il Covid-19. Il giocatore è attualmente asintomatico e sta bene.

Questo il comunicato del centrale giallorosso sul proprio profilo 'Instagram':

"Ciao a tutti! Dall'ultimo tampone effettuato sono risultato positivo al Covid-19, ma per fortuna sto bene e non ho sintomi. Nessuno può dirsi totalmente al riparo da questo virus, vorrei quindi sensibilizzare tutti voi ad evitare comportamenti che potrebbero mettere in pericolo la vostra salute e quella degli altri. Un saluto a tutti i tifosi e un pensiero d’affetto a tutte le persone che stanno attraversando un momento difficile. Ci rivedremo presto in campo!".

Una rosa falcidiata dal virus per mister Fonseca, che sfrutterà comunque la pausa per le nazionali per recuperare qualche pedina in vista della ripresa del campionato. La Lupa giocherà li prossimo 22 novembre in casa contro il , poi la sfida di sul campo del Cluj quattro giorni dopo.