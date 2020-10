Fantacalcio, portieri Genoa: chi gioca senza Perin e Marchetti?

Chi gioca in porta nel Genoa? Maran è in emergenza totale: Perin e Marchetti sono tra i 15 giocatori trovati positivi al Coronavirus.

Il Coronavirus ha decimato il , con 15 calciatori risultati positivi dopo gli ultimi tamponi effettuati. In attesa di capire se la partita col Torino sarà rinviata o meno, Maran si trova in emergenza totale.

Il problema principale è sicuramente quello riguardante il portiere: dopo Perin, infatti, è risultato positivo al Covid anche Marchetti, che aveva giocato titolare al San Paolo contro il .

TERZO PORTIERE GENOA: CHI GIOCA?

La domanda a questo punto, sorge spontanea: chi gioca in porta nel Genoa? Oltre al titolare Perin, infatti, la gerarchie dei portieri in casa Grifone non è chiarissima. La società stava infatti cercando un secondo portiere sul mercato, con Marchetti che sarebbe stato retrocesso a ruolo di terzo, come nella scorsa stagione.

Tuttavia sul fronte mercato non si è mosso nulla e la situazione è rimasta invariata. Il terzo portiere del Genoa è rimasto un'incognita sino all'inizio del campionato, anche in ottica Fantacalcio, visto che nelle quotazioni figuravano soltanto i nomi di Perin e Marchetti.

Adesso, dopo l'emergenza Covid che ha colpito la squadra di Maran, la situazione sembra essersi definita: il terzo portiere del Genoa è Zima, già convocato per le prime due giornate di campionato contro Genoa e . Se la partita col dovesse giocarsi sarà lui il titolare.

Lukas Zima, 26enne portiere ceco, è reduce da una stagione in prestito al in Serie B. Sembrava destinato a partire, invece si ritrova potenzialmente titolare in . E' presente anche nella lista del Fantacalcio e può essere acquistato per 1 credito.