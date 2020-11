Fantacalcio, le ultime: Simeone positivo al coronavirus, si ferma Perin, Bonucci ci prova

Il Cagliari perde Giovanni Simeone per coronavirus, infortunio muscolare per Perin, la Roma ritrova Fazio: tutte le ultime di Fantacalcio.

La prossima giornata di Fantacalcio si presenta problematica a causa dei numerosi problemi fisici di tanti importanti giocatori. Ecco le principali novità in vista del nono turno.

Continua l'emergenza in difesa per la che andrà a senza Chiellini e Demiral. Ecco perché Leonardo Bonucci, ancora non al meglio, potrebbe stringere i denti e partire con la squadra per accomodarsi almeno in panchina.

Il difensore argentino è finalmente risultato negativo al tampone e dunque tornerà a disposizione di Fonseca per la trasferta di domenica prossima a . Restano invece in dubbio Mancini, Ibanez e Smalling. Kumbulla è ancora positivo.

Problema muscolare per l'attaccante kosovaro, subentrato nel finale contro lo . Le sue condizioni verranno valutate nelle prossime ore ma la presenza contro l' è in forte dubbio.

Squalificato per il prossimo turno, Mattia Perin contro l'Udinese ha riportato una lesione al bicipite femorale. Il portiere del quindi oltre al salterà anche la gara contro la del 7 dicembre ma potrebbe recuperare per la sfida alla Juventus di sei giorni dopo.L'attaccante della soffre per un fastidio muscolare alla coscia, salterà il Derby di Coppa ma cercherà di recuperare in tempo per la la trasferta di campionato contro il .Il perde anche Giovanni Simeone. Dopo il difensore Diego Godin, anche l'attaccante argentino è risultato positivo al coronavirus e dunque non sarà sicuramente a disposizione per qualche settimana. Salterà la trasferta di e molto probabilmente anche la gara casalinga contro l' del 13 dicembre.