Il Coronavirus non lascia scampo al Cagliari: Simeone positivo

Giovanni Simeone è risultato positivo al Covid-19. Il comunicato del Cagliari: "E' stato isolato, negativi gli altri componenti del gruppo squadra".

Dopo Godin, il si trova alle prese con un'altra positività al Coronavirus che di certo non farà fare i salti di gioia a mister Eusebio Di Francesco.

L'ultimo in ordine di tempo a risultare positivo è Giovanni Simeone, come si evince dalla nota rilasciata sul proprio sito ufficiale dalla società sarda.

"Il Cagliari Calcio comunica che nell’ambito dei test sanitari effettuati è emersa la positività al Covid-19 di Giovanni Simeone: il calciatore è stato subito isolato secondo quanto previsto dalle normative ministeriali e federali. L'articolo prosegue qui sotto Altre squadre Tutti gli altri componenti del gruppo squadra sono risultati negativi e inizieranno l’isolamento fiduciario con la possibilità per gli atleti di svolgere la regolare attività di allenamento e partita. Ecco la Goal 50: i migliori 50 giocatori al mondo Il Club, in contatto con le autorità sanitarie competenti, continuerà a osservare quanto stabilito dai protocolli".

Lo stesso 'Cholito' ha rivelato di essere quasi totalmente asintomatico con questo post apparso su Twitter.

Che sfortuna, per un po’ dovrò allenarmi a casa, ma la cosa buona è che non ho quasi alcun sintomo. 👍🏻 Mi sento bene e già ora ho una grande voglia di tornare al più presto ad aiutare la mia squadra!! https://t.co/1UC5NqzNel — Giovanni Simeone (@simeonegiovanni) November 25, 2020

"Che sfortuna, per un po’ dovrò allenarmi a casa, ma la cosa buona è che non ho quasi alcun sintomo. Mi sento bene e già ora ho una grande voglia di tornare al più presto ad aiutare la mia squadra!!".

Simeone non sarà in campo oggi alle 17.30 nel quarto turno di Coppa in programma alla 'Sardegna Arena' contro il e dovrà saltare anche l'impegno casalingo di campionato che vedrà i rossoblù affrontare lo domenica alle ore 18.