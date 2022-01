Fantacalcio, che cosa succede in caso di partite non disputate

Il calcio italiano si riscopre costretto a fare i conti con l’incubo Covid-19. Al momento sono infatti sono decine i giocatori risultati positivi al virus e di conseguenza in quarantena domiciliare e diverse potrebbero essere le partite del 20° turno destinate a non giocarsi nella data originariamente programmata a seguito delle disposizioni delle varie ASL locali.

In attesa di capire dove si scenderà regolarmente in campo il 6 gennaio per le prime sfide del 2022, le ultime notizie che stanno aggiornando il quadro della situazione di ora in ora sono ovviamente seguite con grande interesse anche da coloro che settimanalmente giocano a quello che è diventato da anni uno dei passatempi più amati dagli appassionati in Italia: il ‘fantacalcio’.

COSA SUCCEDE IN CASO DI RINVIO DELLE PARTITE?

Nel caso in cui una partita non si disputi regolarmente, bisogna attenersi a quelli che sono i regolamenti che le varie ‘Leghe’ si sono date.

Per chi utilizza ‘La Gazzetta dello Sport’ come ‘strumento’ principale per il proprio campionato, il regolamento è semplice. Se una gara non viene giocata prima del successivo turno di Serie A, a tutti i calciatori delle due squadre, eccetto gli squalificati, verrà assegnato un ‘6 politico’.

Se però la Lega Serie A o la FIGC dovessero decidere per l’annullamento dell’intera giornata, ‘La Gazzetta dello Sport’ potrebbe decidere di prendere una decisione in autonomia che verrà comunicata prima o dopo la giornata.

Altro ‘strumento’ molto utilizzato dai ‘fantallenatori’ è ‘Fantacalcio.it’. In questo caso il regolamento stabilisce che tutte per le partite che si svolgono in un lasso di tempo intercorrente tra la fine del turno precedente e l’inizio del successivo ai giocatori verranno normalmente attribuiti i rispettivi voti.

Nel caso in cui la partita venga invece recuperata al di fuori di questo arco temporale, i ‘fantallenatori’ di ogni ‘Lega’ potranno stabilire se attendere lo svolgimento della gara o attribuire ai giocatori non scesi in campo (infortunati e squalificati inclusi) il ‘6 politico’. Nel caso in cui si utilizzi il ‘modificatore di difesa’, tale 6 verrà preso in considerazione come un voto a tutti gli effetti.

Come detto in precedenza, per ogni ‘Lega’ fa comunque fede quando stabilito dal regolamento che i partecipanti si sono dati ad inizio campionato.