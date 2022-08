Fantacalcio 2022/2023: giocatori da prendere a 1

Titolari nelle loro squadre e con un rendimento che potrebbe fare la differenza: i giocatori da prendere con un solo credito al fantacalcio.

Chi è un habitué del fantacalcio sa bene come la vittoria finale dipenda da tanti fattori pronti a concatenarsi tra loro: tra questi figura sicuramente l'abilità nell'assicurarsi quei giocatori che non godono della fama riservata a colleghi più illustri, ma con un potenziale non trascurabile e, per certi versi, nemmeno tanto invidiabile a chi è solito prendersi con frequenza le luci dei riflettori.

Saper cogliere le occasioni a bassissimo costo (nel caso specifico ad un solo credito) è fondamentale in quelle leghe dove il budget di partenza è decisamente risicato e presuppone una certa abilità, da parte del fantallenatore, nello scovare elementi dalla resa addirittura superiore al prezzo pagato per l'acquisto.

Chiaramente tutto questo è valido per quei giocatori non 'di grido', magari impegnati a lottare per la salvezza con una neopromossa: è il caso di Okereke, volto nuovo della Cremonese ma non della Serie A, avendola già assaporata lo scorso anno col Venezia, retrocesso nonostante i 7 goal del nigeriano.

Particolarmente interessante può essere De Winter, che l'Empoli ha acquistato in prestito dalla Juventus per piazzarlo tra i quattro di difesa, al pari di Frabotta, altro ragazzo di proprietà dei bianconeri e a caccia di riscatto a Lecce; il Salento è la nuova casa anche di Falcone, protagonista tra i pali della Sampdoria di Giampaolo che, ad un certo punto della passata stagione, lo preferì ad Audero nel ruolo di portiere titolare. Altra nota di merito per un altro leccese, Lorenzo Colombo, on fire nelle amichevoli estive e deputato ad essere la punta di diamante di mister Baroni.

Anche il Monza ha fatto la voce grossa sul mercato: a parametro zero è arrivato Andrea Ranocchia, già titolare inamovibile che potrebbe regalare bonus preziosi grazie all'abilità nel colpire di testa su calci piazzati e palle inattive; guai a dimenticare Carlos Augusto, tra i migliori laterali mancini dell'ultima Serie B.

Chi vuole pescare in casa Salernitana non può escludere dalle sue mire Botheim: conosciuto come 'l'amico di Haaland', il norvegese sa essere anche bomber spietato. Per informazioni basta chiedere a José Mourinho e ai tifosi della Roma.

Il Sassuolo può finalmente contare su Erlic, occasione a basso costo per la difesa, e su Agustin Alvarez: la partenza di Scamacca lancia definitivamente l'uruguaiano al centro dell'attacco e, gettare una fiche su di lui, potrebbe rivelarsi una mossa azzeccata.

La retroguardia dello Spezia ha accolto Caldara, mentre la corsia sinistra è appannaggio di Simone Bastoni: nel classico listone è considerato un difensore, ragion per cui questa posizione in campo più avanzata può convincere a puntare su di lui.

Il Torino ha perso Bremer, conteso da Inter e Juventus e alla fine approdato ai bianconeri: occhio dunque a Zima, atteso dal definitivo salto di qualità nei tre della difesa di Juric. Una menzione speciale per Radonjic: arrivato dal Marsiglia, il serbo ha fatto vedere tutte le sue qualità nelle amichevoli estive e si presenta come un volto nuovo di cui, magari, non tutti conoscono le peculiarità. Sfruttare questa 'lacuna' da parte di altri fantallenatori potrebbe fruttare bonus preziosi con un investimento minimo.

L'Udinese, dal canto suo, ha ceduto Molina all'Atletico Madrid: chance importante per Soppy, chiamato a raccogliere l'eredità dell'argentino sulla fascia destra. Chiusura dedicata ad Ilic: questa sarà la sua terza stagione in Serie A, ma la sua poca 'appariscenza' lo rende di fatto una bomba ad orologeria pronta ad esplodere da un momento all'altro.