Il paradosso di Fabian Ruiz e Zielinski: da gioielli a 'spine' del Napoli

Da uomini di maggior qualità ad un futuro che sembra essere lontano da Napoli: per Fabian e Zielinski, scenari ribaltati.

La qualità non si discute, la continuità sì. Ed anche la personalità, perchè Fabian Ruiz e Piotr Zielinski - da leader tecnici - si ritrovano alle prese con un futuro che li vede sempre più lontani da Napoli.

Lo spagnolo è in scadenza nel 2023, il polacco - eterno talento mai esploso del tutto - potrebbe sbarcare a Londra sponda West Ham: scenari ribaltati insomma, culmine di alti e bassi riguardo ai quali l'attesa sembra essersi esaurita.

Soprattutto per Zielinski, dal 2016 erede designato di capitan Hamsik ed invece rimasto nel limbo degli 'incompiuti': qualità enormi, ma un salto mai completato causa passaggi a vuoto preoccupanti. 'Zielo' ha tutto per sfondare, peccato che se lo pensi leader ti 'tradisce': ecco perchè, tra mugugni della piazza e dubbi del ragazzo, il mercato estivo potrebbe portarlo a salutare gli azzurri.

Un po' ciò che sta accadendo con Fabian, il cui rebus è correlato ad un rinnovo ad oggi lontano. Lontanissimo. L'ipotesi Juve, gli ammiccamenti del Real di Ancelotti (colui che nel 2018 lo ha voluto e svezzato nell'esperienza partenopea), il rischio per la società di perderlo a zero, un rendimento a tratti super ed a volte agli antipodi col curriculum tecnico dello spagnolo: tutti elementi che, uniti alla mancata intesa col Napoli sul contratto vicino al capolinea, alimentano punti interrogativi sulla permanenza di Ruiz alla corte di Spalletti.

L'allenatore toscano non ha mai fatto mistero di ammirarne il talento, lo ha sempre messo al centro del progetto e vorrebbe ancora tenerselo stretto, ma il mercato - si sa - può sconvolgere anche i piani tattici: esempio lampante è l'assalto del Napoli a Raspadori, che andrebbe a rimpiazzare Zielinski fornendo a Spalletti ulteriori spunti per mutare abito tra 4-3-3 e 4-2-3-1. E considerando che Elmas rappresenta un altro 'jolly' in grado di agire tra centrocampo ed attacco, l'eventuale cessione di Fabian verrebbe colmata con un maggiore impiego del macedone, dall'arrivo dal Sassuolo del giovane attaccante e - stando ai rumors delle ultime ore - dall'acquisto di un altro profilo di talento (Szoboszlai?).

Il Napoli gli uomini capaci di alzare il tasso qualitativo del gioco li ha già, ma le ultime stagioni portano a fare ragionamenti diversi: per Ruiz e Zielinski, futuro da scrivere e meno azzurro.