Playoff Euro 2020: squadre, date, orari e come funzionano

Squadre partecipanti, regolamento, date e orari dei playoff di qualificazione a Euro 2020.

Si è conclusa la fase a gironi delle qualificazioni ad , con 20 squadre (la prima e la seconda di ogni girone) che hanno ottenuto il pass per gli Europei.

Rimangono ancora quattro posti disponibili, che saranno assegnati tramite i playoff in programma a marzo 2020.

Il regolamento è piuttosto contorto, ma in questa pagina vi spieghiamo nel dettaglio come saranno composti e come funzionano i playoff.

PLAYOFF EURO 2020, COME FUNZIONANO

Ai playoff partecipano in totale 16 squadre, divise in quattro leghe. Vengono selezionate le nazionali vincitrici dei rispettivi gironi di , dalla Lega A alla Lega D.

Qualora la nazionale vincitrice del proprio girone di Nations League abbia già ottenuto l'accesso agli Europei tramite le qualificazioni, il suo posto viene preso dalla nazionale non qualificata con la posizione di classifica più alta all'interno della stessa lega.

Per fare un esempio, nella Lega A le vincitrici dei quattro gironi ( , , e ) si sono già qualificate a Euro 2020 tramite le normali qualificazioni e ai playoff ha avuto accesso l'unica squadra della Lega A non qualificata, ossia l' .

Il processo è lo stesso per ogni Lega: nella Lega B per esempio il posto di , e (vincitrici dei gironi ma già qualificate) è stato preso da Slovacchia, e , che tra le nazionali non qualificate all'interno della stessa lega hanno la posizione di classifica superiore.

Ogni Lega, ad eccezione della D, ha una nazionale organizzatrice nei playoff che in caso di qualificazione a Euro 2020 verrà inserita nel girone in cui giocherebbe le partite in casa. Ad esempio l'Irlanda, qualora vincesse il playoff di Lega B, sarebbe inserita automaticamente nel Gruppo E, dato che la metà delle partite del girone si giocherà a Dublino.

Con il meccanismo a slittamento, sono rimasti ancora quattro posti da assegnare nei playoff: tre nella Lega A e uno nella Lega C. L'assegnazione verrà effettuata tramite sorteggio e le quattro nazionali coinvolte saranno Israele, Romania, Ungheria e Slovacchia.

PLAYOFF 2020, SQUADRE PARTECIPANTI

Le squadre che parteciperanno ai playoff sono 16 e saranno divise per lega in base ai piazzamenti ottenuti nella Nations League. Le squadre della Lega B e D sono già stabilite, mentre per completare Lega A e C sarà necessario un sorteggio con quattro nazionali interessate: Romania, Ungheria, Israele e Slovacchia.

LEGA A

Islanda

Da stabilire

Da stabilire

Da stabilire

LEGA B



Slovacchia

Irlanda

Irlanda del Nord

LEGA C



Norvegia



Da stabilire

LEGA D

Georgia

Macedonia

Kosovo

Bielorussia

PLAYOFF EURO 2020: PARTITE, DATE E ORARI

Per ogni Lega, gli abbinamenti sono stabiliti da un criterio di classifica: la nazionale meglio piazzata all'interno dei gironi di Nations League gioca in casa contro quella con il piazzamento peggiore. I match si disputeranno in gara secca, così come la finale che per ogni lega decreterà la nazionale qualificata a Euro 2020.

LEGA A

Semifinali

Islanda-Da stabilire, giovedì 26 marzo 2020 ore 20.45

Da stabilire-Da stabilire, giovedì 26 marzo ore 20.45

Finale: giovedì 31 marzo 2020, ore 20.45

LEGA B

Semifinali

Bosnia-Irlanda del Nord, giovedì 26 marzo 2020 ore 20.45

Slovacchia-Irlanda, giovedì 26 marzo 2020 ore 20.45

Finale: giovedì 31 marzo 2020, ore 20.45

LEGA C

Semifinali

Scozia-Da stabilire, giovedì 26 marzo 2020 ore 20.45

Norvegia-Serbia, giovedì 26 marzo 2020 ore 20.45

Finale: giovedì 31 marzo 2020, ore 20.45

LEGA D

Semifinali

Georgia-Bielorussia, giovedì 26 marzo 2020 ore 20.45

Macedonia-Kosovo, giovedì 26 marzo 2020 ore 20.45

Finale: giovedì 31 marzo 2020, ore 20.45