Estate del 2004: la breve avventura di Prandelli sulla panchina della Roma

Aprire un nuovo ciclo, dopo che si è appena chiuso uno dei più importanti dell’intera storia del club. E’ questa la grande sfida che la Roma si è trovata ad affrontare nell’estate del 2004. Fabio Capello, dopo cinque annate scandite dalla conquista dello storico Scudetto della stagione 2000-2001, due secondi posti ed una Supercoppa Italiana messa in bacheca, decide infatti di esercitare il diritto di recesso del contratto che lo legava ai giallorossi fino al 30 giugno 2005 e di chiudere quindi la sua avventura nella capitale con dodici mesi di anticipo.

Una scelta, quella fatta dal tecnico di Pieris, clamorosa ma che non trova impreparata la Roma, tanto che l’allora direttore sportivo, Franco Baldini, si affretta a spiegare come il piano per la ripartenza sia di fatto già stato preparato.

La sorpresa dei vertici giallorossi, ma anche di tanti appassionati, nasce dalla scelta di Capello di legarsi alla Juventus dopo che solo pochi mesi prima aveva annunciato di non voler trasferirsi a Torino per allenare i bianconeri.

A far scalpore quindi, più che le tempistiche è il fatto di non aver rispettato quanto detto (“E’ vero che dissi ‘Mai alla Juve’ - racconterà anni dopo - ma in ambito lavorativo qualche volta bisogna rimangiarsi la parola”) e la cosa non viene presa bene dai tifosi della Roma. Le giornate che seguono all’annuncio del suo approdo all’ombra della Mole vedono la piazza giallorossa in ebollizione, tuttavia il club è abile nell’individuare subito un profilo capace di riportare il giusto entusiasmo in tempi brevissimi.

La Roma infatti decide di sostituire colui che è da tutti considerato uno dei migliori allenatori del pianeta, con un tecnico che, tra quelli emergenti, sembra il più pronto in assoluto al grande salto: Cesare Prandelli.

E’ reduce da due stagioni alla guida del Parma concluse con due quinti posti in classifica nonostante i tanti problemi societari del club emiliano, ed inoltre ha già ampiamente dimostrato di essere in grado di ottenere ottimi risultati riuscendo nel contempo a proporre un gioco offensivo e a valorizzare giovani talenti.

Prandelli, che tra l’altro nelle settimane precedenti era stato dato ad un passo dalla Juventus prima che Capello sciogliesse le sue riserve, ha quindi tutte le caratteristiche giuste per avviare un nuovo ciclo ed è per questo che a Roma gli viene riservata un’accoglienza straordinaria.

Per il suo arrivo nella Capitale vengono organizzati un incontro con il sindaco di Roma, Walter Veltroni, e una visita ai Fori Imperiali, il tutto mentre quasi 200 tifosi si riversano a Trigoria per tributargli un primo, caloroso saluto.

Prandelli, al quale viene anche dedicato uno striscione dal ‘sapore storico’ sul quale campeggia la scritta “Ave o Cesare, benvenuto nell’Impero!”, dal canto suo dimostra fin da subito di sentirsi più che pronto per quella che potrebbe potenzialmente rivelarsi la pagina più importante della sua carriera.

“Sto provando una grandissima emozione. La nuova Roma avrà voglia di stupire. Sono consapevole del fatto che l’attesa in città è grande, ma la cosa non mi spaventa perché qui non si improvvisa ma anzi c’è un progetto importante”.

Quella del primo giugno 2004 è una giornata che agli occhi di molti ha le sembianze di un primo capitolo di una favola meravigliosa, quello che però nessuno può sapere è che il destino ha già deciso che le cose dovranno andare in maniera totalmente inaspettata.

Cesare Prandelli, il tecnico scelto dalla Roma per raccogliere l’eredità di Fabio Capello e per essere il punto di riferimento negli anni a venire, non guiderà mai la compagine giallorossa in partite ufficiali.

Il 26 luglio, l’allenatore giallorosso non parte con la sua squadra alla volta degli Stati Uniti per la tournée estiva in programma. A Roma iniziano a circolare voci di una possibile rottura con alcuni elementi del gruppo e in particolare c’è chi parla di frizioni con Antonio Cassano.

L’ex attaccante giallorosso, nella sua autobiografia ‘Dico tutto’, racconterà delle poche settimane vissute a Trigoria con Prandelli, svelando come il tecnico avesse acconsentito a concedergli diversi giorni di vacanza in più dopo le fatiche di Euro 2004, ma confermando anche come effettivamente ci fu un duro faccia a faccia che vide i due protagonisti nel mese di agosto.

“Il 12 dovevo giocare la prima amichevole. Lui mi aveva detto che mi voleva in campo per tutta la partita a Perugia per farmi entrare in forma. Io come sempre volevo esserci ma non ero in condizione. Praticamente non l’ho mai strusciata, come era logico che fosse dopo appena due giorni di allenamento. Tra l’altro faceva un caldo da morire. Lui mi diceva di giocare a sinistra, io invece me ne stavo all’ombra, a destra. Non volevo correre.

All’intervallo mi fa: “Stai altri dieci minuti e poi esci che non sei ancora in condizione. Lo faccio per non rischiare”, aggiunge.

Io reagisco: “No, tu m’hai detto che facevo tutta la partita”.

“Eh ma sai…”

E allora sfodero il pezzo classico del repertorio, mi tolgo la maglia, la butto per terra.

“Allora giocaci tu” dico. Passa qualche giorno e viene fuori la notizia che la moglie stava male e poco dopo lui dà le dimissioni.

Ovviamente mi è dispiaciuto moltissimo quello che è successo dopo, il dolore che ha vissuto. Quello che ha passato è stato terribile”.