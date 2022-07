Esordio show degli italiani a Toronto: goal e assist di Bernardeschi, assist di Insigne

Toronto strapazza Charlotte, vincendo 4-0 in un tempo, e i protagonisti sono i due debuttanti: Bernardeschi in goal, per Insigne un assist di tacco.

Un esordio così, forse, nemmeno nei sogni. Per entrambi, non per uno solo dei due. Alla prima assoluta a Toronto e in MLS, Federico Bernardeschi e Lorenzo Insigne lasciano immediatamente il segno e lo fanno, in combinata, per appena un tempo: quel che serve ai canadesi per strapazzare Charlotte con un nettissimo ed eloquente 4-0.

Goal e assist per Bernardeschi, assist di tacco per Insigne. Se il buongiorno si vede dal mattino, a Toronto sono pronti a costruire qualcosa d'importante poggiandolo sulle fondamenta dei due campioni d'Europa in carica. Ancor meglio di quanto fatto una settimana fa da Giorgio Chiellini, capace di uscire vincitore dal debutto coi Los Angeles FC (a proposito, ha vinto anche nella notte: 2-0 in casa dello Sporting Kansas City, a segno per la prima volta Gareth Bale).

Il primo tempo del BMO Field, come detto, è uno spettacolo. E a illuminare la scena sono proprio gli italiani. Minuto 10: con Toronto già avanti grazie a un gollonzo di Osorio, Bernardeschi calcia dalla bandierina e l'ex giallorosso Bradley devia in rete di testa. Minuto 31: sempre Bernardeschi si mette in proprio, prende palla al limite e con un sinistro secco la spara in porta. Minuto 45: Insigne, con un colpo di tacco geniale, premia l'inserimento ancora di Bradley che completa la festa.

Tutto in 45 minuti. Toronto in cielo, Charlotte a terra. La festa, in pratica, finisce qui: l'allenatore Bradley (Bob, il padre di Michael) decide sapientemente di togliere all'intervallo sia Bernardeschi che Insigne, che il loro l'hanno ampiamente fatto. Mimmo Criscito, pure lui titolare, uscirà invece a poco più di 10 minuti dalla fine. La ripresa vedrà Charlotte rimanere pure in 10 uomini per un rosso diretto a Fuchs, uno degli eroi del Leicester campione d'Inghilterra.

"Per me e per la squadra questo è un giorno speciale - ha detto Bernardeschi dopo la goleada - Sono felicissimo per il mio debutto, ho segnato e fornito un assist. Anche se l'aspetto più importante è la vittoria: per i tifosi, per acquisire fiducia, per il futuro. Bene così".

"Sono molto contento per l'accoglienza, non me l'aspettavo - le parole di Insigne - È stato ancora più bello festeggiare questa grande vittoria assieme ai nostri tifosi. Sono stanco, però sto bene. Era da tanto tempo che non giocavo, sono molto contento di aver ripreso. Più avanti si andrà, più starò bene e più ci divertiremo assieme ai miei compagni".

Prossima tappa per Toronto, rinato in grande stile dopo aver collezionato 4 sconfitte e un pareggio nelle ultime 5 uscite: Vancouver, contro i Whitecaps, nella notte tra martedì 26 e mercoledì 27. I playoff sono ancora lontani (6 punti), ma grazie alla Little Italy i canadesi sono tornati a marciare.