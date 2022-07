Esordio e vittoria per Chiellini con il Los Angeles FC: debutto anche per Bale da subentrato

Prima da titolare per l'ex capitano della Juventus, che resta in campo per un'ora di gioco nell'impegno in casa del Nashville. Prima anche per Bale.

Prima presenza ufficiale per Giorgio Chiellini in MLS. L'ex difensore bianconero ha debuttato nella massima serie statunitense nella sfida in casa del Nashville. Un esordio con vittoria, dato che il Los Angeles FC si è imposto per 2-1 grazie ai goal realizzati da Arango e Cifuentes. Partito titolare, il centrale è rimasto in campo per circa un'ora di gioco prima di lasciare spazio al compagno di squadra Segura.

Guida TV: dove vedere tutto il calcio in diretta TV e streaming Chiellini era rimasto in panchina per tutta la gara nel derby vinto da Los Angeles contro i rivali del Galaxy. L'articolo prosegue qui sotto "Mi aspettavo qualche difficoltà, ma con il passare dei minuti mi sono sentito sempre più a mio agio in campo. Ringrazio i miei compagni che mi sono stati vicino da quando sono arrivato". View this post on Instagram Ma quello dell'ex capitano della nazionale italiana non è stato l'unico debutto della serata. Nel corso dell'incontro ha fatto il suo ingresso sul terreno di gioco anche Gareth Bale. Il gallese ex Tottenham e Real Madrid è entrato al 72esimo al posto di Arango. Contro i Galaxy, Bale aveva assistito all'incontro dalla tribuna, per poi entrare in campo a festeggiare con un megafono. In questo momento il Los Angeles FC si trova in vetta alla classifica con 42 punti conquistati, uno in più di Austin che insegue.