ESCLUSIVA - La SIGI ha scelto: cederà a Tacopina il 100% delle quote

Tra le tre offerte presentate da Tacopina, l'attuale proprietà del Catania è pronta ad accettare quella relativa alla cessione del 100% delle quote.

Joe Tacopina diventerà il nuovo proprietario del Catania e lo diventerà acquistando il 100% delle quote azionarie attualmente detenute dalla SIGI.

Tra le tre offerte presentate due mesi fa dall'avvocato americano, quella che nei prossimi giorni verrà definita e quasi certamente siglata sarà quella che prevede il passaggio del 100% delle quote del club nelle mani dell'avvocato americano, che proprio sabato sarà a Catania con alcuni dei suoi soci per definire il tutto e siglare l'accordo che verrà poi formalizzato nel mese di gennaio.

È probabile poi che alcuni dei componenti della SIGI investiranno nella società di Tacopina. Diverso è il discorso relativo a Gaetano Nicolosi che, in ogni caso, farà parte del nuovo corso del Calcio Catania insieme all'imprenditore italo-americano.

Tacopina, che già in passato aveva guidato con ottimi risultati e , si appresta dunque a diventare il primo presidente straniero del club rossazzurro, che milita attualmente in Serie C. Dopo aver conquistato due promozioni con il Venezia e una con il Bologna, i tifosi del Catania si augurano che il club etneo possa tornare con lui presto in massima serie.