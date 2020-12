ESCLUSIVA - Catania-Tacopina, ci siamo: sabato 12 dicembre l'avvocato americano sarà in Sicilia

L'avvocato americano, vicinissimo all'acquisto del Calcio Catania, sarà in Sicilia sabato prossimo per definire gli ultimi dettagli della trattativa.

Ci siamo quasi: la fumata bianca è alle porte. Joe Tacopina è a un passo dal diventare il nuovo proprietario del Calcio Catania.

Dopo l'ultimo viaggio in Sicilia, datato ottobre, in occasione del quale l'avvocato statunitense ha presentato le sue tre offerte alla SIGI per l'acquisizione del pacchetto di maggioranza del club rossazzurro, Tacopina tornerà nel capoluogo etneo sabato prossimo, 12 dicembre, per definire gli ultimi dettagli.

L'avvocato americano rimarrà in Sicilia soltanto per il weekend, poi rientrerà negli . Ad accompagnarlo ci saranno Sean Largotta e Dante Scibilia. Largotta avrà così l'occasione di visitare Torre del Grifo, il centro sportivo del quale proprio Largotta sarà il responsabile dello sviluppo. Dante Scibilia, invece, recentemente lasciato il dove in passato ha lavorato proprio fianco a fianco con Tacopina, è l'uomo designato all'analisi dettagliata della situazione economica attuale e potenziale del club.

Il definitivo passaggio di consegne avverrà poi nel mese di gennaio quando Tacopina tornerà nuovamente in Sicilia per mettere nero su bianco e diventare il primo proprietario straniero della storia del club rossazzurro.

Qualche settimana fa, proprio ai microfoni di Goal, Joe Tacopina aveva svelato le sue intenzioni e i suoi progetti finalizzati a riportare in fretta il Catania nella massima serie.