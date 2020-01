Emre Can dalla Juventus al Borussia Dortmund: è ufficiale

La Juventus saluta Emre Can dopo 18 mesi: il centrocampista approda in prestito con obbligo di riscatto al Borussia Dortmund, affare da 26 milioni.

Dopo un anno e mezzo, Emre Can lascia la e si traserisce al . I due club nella gornata di ieri hanno perfezionato l'accordo che porta il 26enne centrocampista tedesco in giallonero con la formula del prestito con obbligo di riscatto, per una cifra complessiva di 26 milioni.

Il giocatore, questa mattina, è sbarcato in terra teutonica per sottoporsi alle visite mediche con il suo nuovo club. Dopodiché, all'insegna del classico iter burocratico, è arrivata la firma sul contratto. Fortemente voluta da entrambe le parti, con il giocatore a spingere affinché il posto a venisse messo in cassaforte.

"Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver perfezionato l’accordo con la società Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA per la cessione a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2020, del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Emre Can per un corrispettivo di € 1 milione pagabile nell’esercizio 2019/2020". "Il contratto prevede, inoltre, l’obbligo per il Borussia Dortmund di acquisire il calciatore a titolo definitivo qualora vengano raggiunti determinati obiettivi sportivi nel corso dell’esercizio 2019/2020. Il corrispettivo della cessione a titolo definitivo è fissato a 25 milioni, pagabili in tre esercizi".

Restano, però, i rimpianti sull'avventura bianconera: convincente con Max Allegri, disastrosa con Maurizio Sarri. Il tutto, nell'annata corrente, con tanto di esclusione dalla lista Champions. Una delusione enorme, per il giocatore, mai smaltita. Anzi, sfociata nell'addio.

Nonostante le offerte della Premier League, Emre Can ha scelto di ripartire dalla , campionato in cui aveva già giocato con e . Ora, una nuova avventura. Missione chiara: obiettivo rilancio. Da centrare rigorosamente con il Borussia Dortmund.