Emre Can corpo estraneo alla Juventus: 90' in panchina con la Roma

Altro giro, altra esclusione per Emre Can: 0' in Coppa Italia contro la Roma. E, ora, la cessione diventa quasi l'unica via percorribile.

Le esclusioni, ormai, sono diventate innumerevoli. E non fanno neanche più notizia. Non sorpende, dunque, che con il trascorrere dei giorni Emre Can sia diventato per la un vero e proprio corpo estraneo.

No congetture, sì fatti: 8 presenze in campionato, di cui solamente 2 da titolare. Il tutto, con tanto di esclusione dalla lista Champions. Insomma, i titolari sono altri. E se i depennamenti avvengono anche in Coppa , due di fila in sette giorni, significa che l'allenatore - quantomeno in questo momento - preferisce guardare altrove.

Dunque, occhi puntati sul mercato. Con una soluzione da trovare affinché tutte le parti vengano accontentate. Con gli uomini della Continassa a pianificare una plusvalenza corposa. E con il tedesco a mettere nel mirino l'obiettivo , alla portata ma non così scontato.

Joachim Loew, infatti, vuole che l'ex trovi maggiore minutaggio. Altrimenti, seppur a malincuore, le scelte potrebbero ricadere su altri profili. Insomma, messaggio chiaro e ben recepito da Emre Can, che potrebbe sfruttare i giorni rimanenti della sessione invernale per cambiare aria.

In si parla con insistenza di un interessamento dell' , ma la sensazione è che il 26enne tedesco - con un passato tra i Reds - non se la senta di passare ai Toffees. Maggiormente percorribile, invece, la strada che porta a casa.

Il , per esempio, starebbe pensando a un nuovo centrocampista. Detto ciò, siamo ancora nel campo dei sondaggi. In definitiva, i campioni d'Italia attendono un'offerta ufficiale che, qualora arrivasse, verrebbe valutata con estrema attenzione.

Occhio, dunque, alla spesa. La , nel giugno del 2018, s'è assicurata Emre Can in qualità da parametro zero. Oneri accessori a parte, s'intende: 16 milioni. Inoltre, al termine della stagione entrerà in vigore una clausola rescissoria da 50 milioni.

La via del prestito, nell'immediato, potrebbe rivelarsi una soluzione con il suo perché. Ma più passa il tempo e più rischia di subentrare il fattore fretta, da sempre cattiva consigliera: specialmente negli affari.