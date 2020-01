Emre Can al Borussia Dortmund: Juve al lavoro sulla formula

Emre Can spinge per andare al Borussia Dortmund: secondo la 'Bild' la Juventus apre al prestito con obbligo di riscatto a 30 milioni di euro.

Tra campo e mercato, tra una sconfitta pesante e addii da perfezionare negli ultimi cinque giorni di calciomercato. La si lascia alle spalle la sconfitta contro il e si dedica a sistemare la rosa, tra possibili scambi ed esuberi. Come quello di Emre Can.

Il giocatore avrebbe già chiarito di voler lasciare dopo un anno e mezzo. La destinazione: il . Per tornare in , riconquistare spazio in campo e mettere minuti nelle gambe in vista di , competizione a cui l'ex non vuole mancare.

Nel pomeriggio di oggi è previsto un nuovo contatto tra la dirgenza bianconera e quella del BVB: obiettivo trovare un accordo sulla formula, la possibile chiave per chiudere l'operazione. Le cifre sembrano essere chiare: la richiesta della Juventus è superiore ai 30 milioni di euro.

Secondo quanto riportato dalla Bild, e che trova conferme tra gli operatori di mercato, i bianconeri avrebbero anche aperto a una nuova ipotesi: quella del prestito fino a giugno, con obbligo di riscatto fissato a 30 milioni di euro. Gialloneri avanti sulla concorrenza, anche dopo che il ha detto 'no' all'eventuale acquisto.

Parti al lavoro, dunque, dopo le parole di Fabio Paratici di ieri sera. Il CFO dei campioni d' aveva fatto chiarezza sulla situazione.

"È un calciatore importante, quindi siamo contenti se rimane. Se ci sarà un'opportunità che farà felice la e il giocatore, vedremo il da farsi. Ci sono tante squadre interessate a Emre perchè è uno dei centrocampisti più forti d'Europa, quindi è normale che abbia questo tipo di spasimanti. Vedremo nei prossimi giorni. Se uscirà, non sarà sostituito".

Nelle prossime ore sono attese novità: il vuole fare sul serio. Ed Emre Can spinge per il ritorno nel suo paese.