Empoli-Salernitana 1-1: Vicario para un rigore a Perotti, campani fermati sul pari

La Salernitana prolunga la sua striscia positiva in campionato, ma sul campo dell’Empoli non riesce ad ottenere quella vittoria che avrebbe avuto un peso specifico elevatissimo nella corsa che conduce alla salvezza. La compagine granata si deve accontentare di un pareggio che tiene vive le speranze di permanenza in Serie A, ma che la costringe ora a sperare in qualche risultato positivo proveniente dai campi sui quali saranno impegnate le sue dirette concorrenti.

Al ‘Castellani’, nonostante il gran caldo, i ritmi sono subito elevati e già dopo due minuti è Cutrone a chiamare Sepe all’intervento. Gli uomini di Nicola mettono in campo la loro consueta aggressività e, sventato il pericolo, provano a premere sull’acceleratore nella speranza di trovare quel vantaggio che avrebbe potuto rendere il discorso decisamente più in discesa.

Al 7’ il primo vero squillo della Salernitana: sugli sviluppi di un corner è Djuric a staccare meglio di tutti e a trovare lo specchio della porta con un colpo di testa. Il pallone è indirizzato in rete, ma sulla linea c’è Parisi che salva.

Un solo giro di orologio e i granata ci provano di nuovo: punizione battuta da Verdi, Gyomber devia la sfera in maniera velenosa, ma Vicario respinge con l’aiuto della traversa.

La Salernitana ci prova in ogni modo e poco prima della mezzora è Luperto a chiudere su Djuric dopo una splendida sortita offensiva di Fazio. Il goal sembra in qualche modo nell’aria e infatti arriva pochi istanti dopo, ma a segnarlo è Cutrone. L’attaccante dell’Empoli, che era ancora a secco in questo 2022, ottimamente posizionato in area, sfrutta al meglio un assist di Asllani e, a tu per tu con Sepe, non sbaglia. E’ 1-0.

In finale di prima frazione è quasi tutto di marca Empoli, ma il risultato non cambia. Si torna negli spogliatoi con i toscani avanti di una rete.

Nella ripresa la gara non cambia: la Salernitana spinge, mentre i padroni di casa provano a sfruttare i tanti spazi che inevitabilmente si vengono a creare.

Al 55’ è Bonazzoli a battere di testa a colpo sicuro da distanza ravvicinata, Vicario salva con un autentico miracolo.

Un minuto dopo la risposta dell’Empoli è affidata a Cutrone che, lanciato in contropiede, prova a battere per la seconda volta Sepe: il suo tiro questa volta viene respinto dal palo.

All’ora di gioco il portiere granata è chiamato dall’intervento da Bajrami, mentre al 76’ è ancora Vicario a frapporsi tra la Salernitana ed il goal con un incredibile doppio intervento.

Sugli sviluppi del corner successivo il pareggio degli ospiti: questa volta Vicario esce in maniera non perfetta e ad approfittarne è Federico Bonazzoli che in mischia segna con una splendida rovesciata. E’ 1-1.

La partita resta viva e aperta a qualsiasi risultato e all’83’ la Salernitana si ritrova servita su un piatto d’argento la più grande delle occasioni per il sorpasso: fallo di Romagnoli ai danni di Coulibaly in area, Massa con l’ausilio del VAR decreta il calcio di rigore. Sul dischetto si presenta Diego Perotti che si fa ipnotizzare da Vicario. Si resta sull’1-1.

Il finale di gara è più spezzettato e segnato dall’inevitabile stanchezza degli uomini in campo. Il risultato quindi non cambia più e adesso non resta che capire quanto peserà sulla stagione dei campani l’errore dal dischetto di uno dei suoi uomini di maggiore esperienza.

IL TABELLINO

EMPOLI-SALERNITANA 1-1

MARCATORI: 31’ Cutrone (E), 76’ Bonazzoli (S)

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Romagnoli, Luperto, Parisi (77’ Cacace); Zurkowski (73’ Benassi), Asllani, Bandinelli (73’ Henderson); Verre (77’ La Mantia); Cutrone (57’ Bajrami), Pinamonti. All. Andreazzoli

SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Gyomber, Radovanovic, Fazio; Mazzocchi (80’ Perotti), Kastanos (53’ Bonazzoli), L. Coulibaly (46’ Ruggeri), Ederson, Obi (62’ Zortea); Verdi (M. Coulibaly), Djuric. All. Nicola

L'articolo prosegue qui sotto

Arbitro: Massa

Ammoniti: Henderson (E), Radovanovic (S), Ederson (S), Bajrami (E)

Espulsi: -