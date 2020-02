Emergenza Coronavirus: rinviata anche la sfida Torino-Parma

Non solo Inter-Sampdoria, - e -, a causa dell’emergenza Coronavirus un quarto match del 25° turno del campionato di è stato rinviato a data da destinarsi: -.

La decisione è stata annunciata poco prima delle ore 12:00 nella giornata di domenica. A confermarlo è stato il club granata attraverso una nota apparsa sul proprio sito ufficiale.

“Si comunica che la partita Torino-Parma, prevista per oggi, domenica 23 febbraio, alle ore 15 allo stadio Olimpico Grande Torino e valida per la 25ª giornata della Serie A TIM, è stata rinviata a data da destinarsi”.

Il Torino Football Club comunica che i biglietti emessi per la gara Torino-Parma, rinviata a data da destinarsi, saranno validi per il recupero.



Nei prossimi giorni la Società comunicherà le modalità per eventuali rimborsi#SFT