Edoardo Bove, il talento della Roma lanciato da Fonseca e apprezzato da Mourinho

Quando le cose non vanno bene spesso, la migliore soluzione -e forse anche l'unica -, è affidarsi ai giovani, a chi - per dirla come Antonio Conte - mangerebbe l'erba pur di impressionare: il Barcellona sta agendo proprio così dopo aver scelto Xavi per ricostruire un ambiente a pezzi e, seppur in tono minore, anche la Roma sembra aver preso questa direzione.

Mourinho ha spesso sottolineato le difficoltà derivanti da una panchina corta e dalle molteplici e contemporanee assenze, contesto potenzialmente fruttifero per i ragazzi in rampa di lancio: Felix Afena-Gyan è l'esempio lampante, ma il gioiellino ghanese non è l'unico a sognare in grande nell'allargata rosa giallorossa.

In questa prima parte di stagione abbiamo sentito più volte il nome di Edoardo Bove, classe 2002 cresciuto con la Roma sulla pelle e nel sangue, fatto esordire da Paulo Fonseca e attualmente coccolato dallo 'Special One', sempre più sensibile al fascino di una gioventù immatura ma non per questo non meritevole delle giuste considerazioni.

Bove ha mosso i primi passi in una scuola calcio di Roma nord, la Boreale Don Orione, il trampolino giusto per svolgere un provino con la 'Lupa': dopo aver convinto un certo Bruno Conti, il biondo centrocampista ha coronato il sogno di vestire la maglia romanista a partire dalla stagione 2012/13, facendo tutta la trafila delle giovanili fino alla chiamata di Fonseca che gli ha regalato il primo gettone in Serie A il 9 maggio 2021.

L'allenatore portoghese gli ha concesso l'esordio nello scenario dell'Olimpico contro il Crotone, un quarto d'ora condito dalla soddisfazione per il risultato (un rotondo 5-0) e dalla gioia di aver debuttato nello stadio di casa, che tanti giocatori poi diventati campioni ha visto nascere e crescere.

L'articolo prosegue qui sotto

L'uscita contro i calabresi non era però stata l'unico contatto di Bove con la prima squadra, già assaporata grazie alle tre convocazioni ottenute in Europa League per i match contro Young Boys, CSKA Sofia e soprattutto Manchester United, nei quali è sempre rimasto seduto in panchina.

Il percorso di avvicinamento ad un livello d'élite è proseguito anche dopo l'arrivo di José Mourinho che, fin dagli albori della sua esperienza, ha dimostrato di avere un certo debole per Bove, giunto a quota tre presenze nella Serie A 2021/22: l'ultima è coincisa con lo sfortunato 0-3 inflitto dall'Inter, vissuto in prima persona da Bove che ha giocato la mezz'ora finale, a risultato ormai acquisito per i nerazzurri.

Ancora nessuna presenza in Conference League, ma il momento tanto atteso è ad un passo: Bove, infatti, potrebbe far parte dell'undici titolare che sfiderà il CSKA Sofia nell'ultima gara del girone, in tandem con l'esperto Cristante. Avvenimento che, qualora raggiungesse i crismi dell'ufficialità, andrebbe ad impreziosire un curriculum ancora acerbo ma in procinto di essere riempito con fiumi d'inchiostro giallorosso.