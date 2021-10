Chi è Afena-Gyan, l'attaccante della Roma in campo contro il Cagliari

Mourinho ha scelto il giovane ghanese per dare più rapidità all'attacco della Roma nel match di campionato contro i rossoblù.

Mourinho è stato chiaro dopo la pesante sconfitta contro il Bodo-Glimt. E' difficile inserire nuovi giocatori in squadra, vista una rosa non proprio al top quando si parla di sostituti dei titolarissimi. Per forza di cose, però, all'occorrenza, il tecnico della Roma deve pescare tra i panchinari e magari tra i giovani della Primavera. Come con Felix Afena-Gyan.

Contro ogni previsione, infatti, Mourinho ha puntato sul giovanissimo attaccante nella ripresa di Cagliari-Roma: sotto 1-0 contro il Cagliari, il mister della Roma (squalificato, ma in tribuna all'Unipol Domus) ha deciso di gettare nella mischia Afena-Gyan.

ATTACCANTE RAPIDO

Punta centrale della Primavera, Afena-Gyan ha saltato la sfida contro l'Empoli dei coetanei proprio in virtù della convocazione per Cagliari. Si tratta di un centravanti rapidissimo capace di svariare su tutto il fronte dell'attacco di mister De Rossi, che Mourinho osserva da tempo.

IL SOGNO ROMA

Afena-Gyan è nato a Sunyani, Ghana, il 19 gennaio 2003. E' sbarcato a Roma nella scorsa stagione grazie al vice-direttore sportivo Morgan De Sanctis, ex portiere giallorosso ed attuale osservatore e dirigente del team capitolino. La punta si è sempre detto entusiasta per l'arrivo in Italia dall'Eurafrica FC, deciso a mettersi in mostra con la Primavera.

GOAL A RAFFICA

Lo score di Afena-Gyan con i giovani della Roma è decisamente impressionante: grazie a rapidità e senso del goal, l'attaccante ha messo insieme sei reti in cinque partite nell'attuale annata di Primavera 1. In totale, tra la scorsa stagione e quella in corso sono quindici realizzazioni in ventisette presenze.