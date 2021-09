E' subito Cristiano Ronaldo: doppietta al secondo debutto con lo United

Cristiano Ronaldo ha segnato alla prima partita della sua seconda avventura con lo United. Suoi i goal contro il Newcastle.

Era l’uomo più atteso di Manchester United-Newcastle e non poteva essere altrimenti. Il secondo debutto con la maglia del Red Delvis (la sua ultima partita con lo Utd risaliva al 27 maggio 2009) di Cristiano Ronaldo è stato vissuto come un evento planetario e, come di consueto, il fuoriclasse lusitano non ha deluso le aspettative.

Accolto sul manto erboso dell’Old Trafford da un’autentica ovazione, oltre che da una standing ovation, Ronaldo si è inizialmente sistemato in posizione di vera e propria punta, nel 4-2-3-1 disegnato da Solskjaer ed è andato per la prima volta alla conclusione in maniera pericolosa all’11’ quando da posizione defilata, di sinistro dall’interno dell’area ha trovato l’esterno della rete.

Old Trafford roaring 𝐕𝐈𝐕𝐀 𝐑𝐎𝐍𝐀𝐋𝐃𝐎 is something special 🤩 pic.twitter.com/DBPc1gwg8J — Goal (@goal) September 11, 2021

Nel recupero del primo tempo il suo primo goal della seconda avventura allo United , quello che ha portato in vantaggio i Red Devils.

Tiro dalla distanza di Greenwood deviato da Clark , Woodman respinge malamente e proprio CR7, tutto solo davanti alla porta avversaria, non ha dovuto far altro che depositare il pallone oltre la linea.

Nel secondo tempo il Newcastle pareggia i conti con Manquillo, ma pochi minuti più tardi arriva la doppietta: Shaw parte in contropiede e serve in profondità Cristiano Ronaldo: mancino sulla corsa, ancora Woodman impreciso. Palla che passa sotto le gambe del portiere e United ancora in vantaggio, grazie al portoghese.