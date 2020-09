Dzeko alla Juventus, è fatta: nuovo bomber per i bianconeri

Sarà Dzeko e non Suarez il nuovo attaccante della Juventus per la stagione 2020/2021: biennale per il bosniaco.

La nuova punta centrale per la sarà bosniaca, e risponderà al nome di Edin Dzeko. Si va verso l'arrivo del romanista in bianconero, come rinforzo per l'attacco di Pirlo: è fatta infatti per il passaggio del classe 1986 alla corte di Madama per la nuova stagione di .

34 anni, Dzeko firmerà un biennale con la Juventus a 7,5 milioni all'anno: per la 16 milioni di euro da un giocatore simbolo delle ultime stagioni, capitano giallorosso capace di mettere insieme 106 reti nelle varie competizioni, tra cui ben 26 in territorio europeo.

Visite mediche nelle prossime ore per Dzeko, che firmerà fino al 2022 con la Juventus così da essere a disposizione di Pirlo e della Juventus per le prime gare di campionato, magari già per l'esordio ufficiale di Serie A contro la previsto domenica.

L'articolo prosegue qui sotto

Altre squadre

Dopo aver seguito a lungo diversi attaccanti, da Giroud a Morata, da Cavani a quel Suarez per cui i tempi risultavano troppo ritoddi, la Juventus ha deciso di puntare su Dzeko, grazie all'altro imminente approdo di Milik alla Roma, come nuova punta di diamante dei giallorossi.

La Juventus ha scelto un attaccante che conosce benissimo la Serie A in virtù delle cinque annate in , con 78 goal che lo hanno reso uno dei bomber più letali del campionato: il giocatore capace di segnare e di mettere in porta i compagni, a completare il reparto bianconero.

Dzeko sarà il terzo bosniaco nella storia della Juventus, dopo Brazzo Salihamidzic e Miralem Pjanic, amico e compagno di Nazionale di Dzeko, che ha appena lasciato i bianconeri nell'ambito dello scambio di centrocampo con Arthur, arrivato dal .