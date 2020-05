Dybala torna alla Continassa: oggi il primo allenamento dopo la guarigione

L'argentino è arrivato in mattinata al centro d'allenamento bianconero: tornerà al lavoro dopo aver superato il Covid-19.

Proseguono le belle notizie per Paulo Dybala e, dunque, anche per la . Dopo la guarigione, e i test effettuati ieri al J Medical, il centravanti argentino questa mattina è sbarcato alla Continassa per sostenere la prima seduta individuale.

A tal proposito, in base alla circolare del Ministero dell’Interno del 3 maggio, tali allenamenti si possono svolgere esclusivamente su base personale con arrivi scaglionati per permettere la piena ottemperanza alle norme in vigore.

Ad attenderlo, come per gli altri giocatori rimasti in italia durante l'emergenza legata al COVID-19, uno staff ridotto preposto a riatletizzare i giocatori. Insomma, primi scatti e primi assaggi di campo, in attesa di sviluppi legati alla ripresa della serie A.

Il 21 marzo scorso la Vecchia Signora aveva annunciato la positività della Joya al coronavirus, diventata negatività dopo 46 giorni. Un doppio controllo con test diagnostici, infatti, ha riportato il sorriso sul volto del 10 bianconero. Che, ora, può ritenersi abile e arruolabile al 100 per cento.

Occhi puntati, ora, sul discorso contrattuale. Con la Juventus fermamente intenzionata a blindare Dybala. La negoziazione tra le parti va avanti e, sostanzialmente, non emergeranno brutte sorprese per il mondo zebrato.

Pur sondati recentemente e nuovamente dal , il 26enne di Laguna Larga intende consolidare la sua avventura all'ombra della Mole. Insomma, decisione presa. Per la gioia dei dirigenti della Continassa.