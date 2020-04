Dybala sul taglio stipendi alla Juventus: "C'erano opinioni diverse"

Dybala svela la scelta dei giocatori della Juventus di tagliarsi gli ingaggi: "A qualcuno mancava poco per i bonus, ma era la cosa migliore".

La , nei giorni scorsi, ha optato per una scelta pioniera ai tempi del coronavirus: trovando un'intesa con calciatori e allenatore della prima squadra riguardante la riduzione dei compensi per un importo pari alle mensilità di marzo, aprile, maggio e giugno 2020.

Una strategia che, bilancio alla mano, comporterà per le casse bianconere effetti economici e finanziari positivi per circa 90 milioni sull’esercizio 2019/2020.

Paulo Dybala, sempre più al centro del progetto, intervistato da "AFA Play" ha svelato come le parti siano arrivate a trovare l'accordo:

"Chiellini ha parlato col presidente, poi col gruppo. Ne abbiamo parlato in chat, c'erano opinioni diverse, c'erano giocatori a cui mancavano una o due partite per raggiungere un bonus, ma questa era la cosa migliore da fare".

Insomma, puro e semplice buon senso in un momento di grossa difficoltà per il Paese e, inevitabilmente, per il sistema calcio .