Il progetto di Dybala: rinnovo e capitano della Juventus

Paulo Dybala e la Juventus si avvicinano al rinnovo: la Joya, sempre più al centro del progetto, punta a diventare il prossimo capitano bianconero.

Firma e fascia. E' quanto gira circola nel traffico della mente di Paulo Dybala, in trattative avviatissime con la Juventus per rinnovare un contratto in scadenza nel 2022.

Le parti risultano in totale sintonia, tanto che Madama ha scacciato anche potenziali pretendenti - vedi il - puntando a tenersi strettissima la Joya (in quarantena e alle prese con la positività al coronavirus).

L'obiettivo della , è quello di allungare i termini del matrimonio di una o due stagioni e ritoccare verso l'alto l'attuale ingaggio da 7,5 milioni: ma nei pensieri di Dybala, c'è di più.

Scelti da Goal NxGn 2020: i 50 migliori talenti Under 19 del mondo

Altre squadre

Oltre al nero su bianco coi bianconeri - gioco di parole non casuale - secondo la 'Gazzetta dello Sport l'attaccante argentino si immagina futuro capitano della Signora: uno scenario in stile Del Piero, mica uno qualunque.

Con la 10 sulle spalle, la fascia al braccio e un contratto lungo e ricco, dopo aver sfiorato l'addio in estate Dybala si è ripreso la Juve e punta a diventarne una bandiera. Il progetto alletta.