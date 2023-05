La rivincita di Dybala: dal dietrofront Juve alla chance di consacrarsi in Europa

Fu vicinissimo al rinnovo e aveva pensato di diventare una bandiera della Juve: la Roma lo ha stregato, oggi cerca la consacrazione pure in Europa.

Pretattica o non pretattica? Questo è il dilemma. Già, non è dato sapere quanto minutaggio abbia Paulo Dybala, con José Mourinho – alla conferenza stampa di vigilia della finale di Europa League – a parlare apertamente di venti-trenta minuti. Insomma, Special One si nasce e non si diventa.

Questa sera, a Budapest, andrà in scena Siviglia-Roma. Un match che vale davvero una stagione, ma anche un percorso. Vedi, appunto, quello della Joya alla sua prima annata in giallorosso. E le cose, finora, son andate nel migliore dei modi: 36 presenze condite da 16 goal e 8 assist. Un rendimento di livello che, con naturalezza, ha rilanciato a pieni giri le ambizioni di un fuoriclasse.

Dybala il suo l’ha sempre fatto. Anche quando, dal punto di vista degli infortuni, sono salite al potere le avversità. Ogni riferimento al periodo finale trascorso alla Juventus è puramente voluto. Con i bianconeri che in un primo momento, per consolidare l’avvio dell’Allegri 2.0, avevano pensato a un accordo difatti trovato su tutta la linea in chiave prolungamento.

Ma le vie del calcio sono infinite e, dunque, alle volte si può andare di retromarcia, la stessa proposta dalla Vecchia Signora affinché saltasse il potenziale rinnovo pluriennale da sette milioni netti annui.

Una scelta, quella attuata dal vecchio board bianconero, che ha colpito molto – ovviamente in negativo – Dybala. Che, a un certo punto, ha pensato seriamente di diventare una bandiera della Juventus.

D’altra parte, i numeri non mentono, con le 115 reti trovate in 293 presenze. Morale della favola? Decima posizione nella storia dei marcatori all time del club, piazza condivisa con un certo Roberto Baggio. Scusate se è poco.

Un segmento di riflessioni, di valutazioni, in cui i colpi di scena non sono mancati. Da un accordo quasi fatto con l’Inter al passaggio, giustappunto, alla Roma. Un’intera società che ha lavorato giorno e notte affinché l’intesa andasse in porto e, proprio per questo motivo, Dybala ha deciso di sposare il progetto capitolino.

Al di là dell’ingaggio, al di là della clausola rescissoria, Paulo è rimasto colpito da come i giallorossi abbiano fatto di tutto – ma proprio di tutto – pur di ottenere il suo sì. Basti pensare allo show organizzato per la presentazione, oltre 10 mila tifosi accorsi al Colosseo quadrato, entusiasmo alle stelle per un calciatore che unisce e mai divide.

E se dovesse arrivare la grande gioia in Ungheria, beh, significherebbe ottenere la consacrazione pure in Europa. Aspetto, questo, che un po’ manca nella carriera di Dybala; spesso associato a un salto di qualità mai concretamente arrivato fuori dai confini nostrani.

Nonostante, comunque, le grandi serate pure da questo punto di vista non siano mancate, basti pensare all’11 aprile 2017, quando ai quarti di Champions League con la Juve la Joya rifilava una doppietta al connazionale Messi in versione Barcellona.

Profilo basso. Con lavoro e umiltà, Paulo si è messo a completa disposizione della Roma. D’altra parte, è risaputo, non si finisce mai di imparare.

E se alla Juve gli usi e costumi erano profondamente differenti, l’argentino nella Capitale ha trovato un ambiente passionale. Attenzione, non che Torino non lo fosse, ma da quelli parti va di moda un atteggiamento sabaudo. In definitiva, se vinci hai fatto il tuo e se non arrivano i successi è un fallimento. Stop.

Ecco, a Roma si ragiona su sfumature differenti, pur constatando come – con l’arrivo di Mourinho – l’asticella si sia già alzata sensibilmente e in bacheca sia stata messa la Conference League. Ora, un’altra possibilità di trionfare, in Europa League.

Non sarà semplice, affatto, in quanto l’avversario è il più insidioso della competizione considerando i sei successi ottenuti. In parole povere, c’è bisogno di Dybala, anche solamente per venti-trenta minuti.Pretattica permettendo, s’intende.