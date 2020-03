Dybala positivo al coronavirus: "Ma io e la mia ragazza siamo in perfette condizioni"

L'argentino della Juventus è risultato positivo al tampone del test covid-19: "Sia io che Oriana lo siamo".

Paulo Dybala è il terzo giocatore della risultato positivo al coronavirus. Sia l'argentino che la ragazza Oriana Sabatin, infatti, hanno contratto il COVID-19. Ed è stato lo stesso campione argentino a svelare sui social il risultato del tampone, rassicurando comunque tutti i tifosi sul suo stato di salute.

Ciao a tutti, volevo informarvi che abbiamo appena ricevuto i risultati del test Covid-19 e sia io che Oriana siamo risultati positivi. Fortunatamente siamo in perfette condizioni. Grazie per i vostri messaggi. Un saluto a tutti! 💪🏼💪🏼💪🏼 — Paulo Dybala (@PauDybala_JR) March 21, 2020

Nella giornata di venerdì, Dybala aveva evidenziato di essere in attesa del risultato, svelato oggi via twitter:

Come detto, Dybala è il terzo calciatore della positivo al COVID-19 dopo Rugani, di fatto, il primo caso confermato in , e Matuidi. Entrambi, come l'ex , sono asintomatici e non presentano gravi sintomi del virus che sta mettendo sotto scacco il mondo intero.

La Juventus è in auto-isolamento dopo la notizia del centrale toscano, ma alcuni dei suoi elementi sono tornati in Sudamerica e dalle proprie famiglie in Europa, dopo essere risultati negativi al tampone: nello specifico Higuain, Douglas Costa, Khedira e Pjanic.

Anche i campioni d' in caricao hanno diramato un comunicato ufficiale a proposito:

"Il calciatore Paulo Dybala è stato sottoposto ad esami medici che hanno rivelato la sua positività al Coronavirus-COVID-19. Il calciatore, da mercoledì 11 marzo, in isolamento volontario domiciliare, continuerà ad essere monitorato e a seguire lo stesso regime. Sta bene ed è asintomatico".

Nella foto postata su Twitter, per confermare la positività del test, Dybala si è mostrato sorridente insieme alla fidanzata Oriana, così da far tirare un sospiro di sollievo riguardo le sue condizioni generali anche dopo aver saputo del risultato di laboratorio.