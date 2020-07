Dybala non si ferma più: evoluzione nell'evoluzione

L'argentino anche nel derby della Mole ha dimostrato di essere un giocatore imprescindibile per Sarri. E i margini di crescita non mancano.

Paulo Dybala, ormai, non fa più notizia. Una magia, l'ennesima, di sinistro. E poco importa se la deviazione di Izzo abbia contribuito, e non poco, a punire inesorabilmente l'incolpevole Sirigu. Resta la personalità, l'incisività, di un campione pronto a diventare campionissimo.

I mesi hanno fatto scuola. Dalla possibilità di firmare per il , a un ruolo centrale nella : sullo sfondo, inoltre, il prolungamento di contratto. Che si farà, perché dubbi a tal proposito non ce ne sono. Sebbene, per velocizzare il fronte, la Joya nelle scorse settimane abbia voluto creare una sana pressione sui dirigenti bianconeri.

Altre squadre

La Signora si gode le gesta del suo 10 che, in occasione del goal rifilato al , ha raggiunto un certo Michel Platini per reti segne in (68). Numeri importanti, supportati dall'avvento di Maurizio Sarri, preposto a far coesistere in maniera ottimale l'argentino con Cristiano Ronaldo.

"Con Paulo c'è un rapporto buono e schietto. Su di lui non ho mai avuto dubbi e gli ho sempre detto quello che penso sul modo di allenarsi. L'ho portato alla convinzione di dover giocare più vicino a Ronaldo perché porta un vantaggio ad entrambi".

Ora, alle porte, la trasferta di Milano contro la sponda rossonera. Una gara a cui il 26enne di Laguna Larga non potrà partecipare causa squalifica. Insomma, turno di riposo non voluto ma da sfruttare considerando come il calendario sia caratterizzato da impegni fitti e ravvicinati.

La sensazione, e forse qualcosina in più, è che le prestazioni di Dybala siano sfociate in un'evoluzione nell'evoluzione. Uno stato di forma incredibile e soprendente, a maggior ragione considerando come l'ex abbia avuto a che fare con il COVID-19.

Il resto è da attribuire al duro lavoro, fondamentale per fare la voce grossa in tutte le competizioni. Ogni riferimento alla è puramente voluto, manifestazione che - nel bene e nel male - può segnare indelebilmente un percorso.

A breve ed ampio raggio, quindi, alla Continassa s'affidano alla buona vena del centravanti albiceleste. Il tutto, attendendo un ulteriore salto di qualità in termini di esposizione collettiva. Perché, con certi interpreti e con determinate caratteristiche, si può fare ancora meglio.

Dybala e Ronaldo hanno iniziato a parlare la stessa lingua, trovando la giusta sinergia dentro e fuori il rettangolo di gioco. Entrambi propositivi, volitivi e, soprattutto, decisivi. Si diverte uno, lo segue a ruota l'altro.

Scopri le carte UBI Juventus e partecipa al concorso!

Sorriso stampato sul volto, 17 lampi in stagione e tanta voglia di vincere. Paulo, in silenzio, s'è preso la . Con un modus operandi tipicamente sabaudo: poche parole, tanti fatti. Proprio come piace a Madama.