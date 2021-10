Dybala-Juventus, rinnovo alla stretta finale: Antun è tornato in Argentina

Avvocati al lavoro per gli ultimissimi dettagli del rinnovo di Paulo Dybala, con scadenza 2025. L'agente ha lasciato l'Italia dopo diversi mesi.

Ci siamo. Questa volta sul serio. Paulo Dybala e la Juventus sono pronti a portare avanti un matrimonio che dura ormai da sei anni, dall'estate del 2015. La telenovela sta per arrivare all'ultimo capitolo, perché il rinnovo del contratto del fantasista argentino è ormai al traguardo.

Intesa in arrivo attorno agli 8 milioni netti più bonus all'anno. Nuova scadenza: 30 giugno 2025. Un prolungamento di natura triennale che, di fatto, scongiura l'ipotesi di un doloroso addio a parametro zero nella prossima finestra estiva del mercato.

A ulteriore riprova di come gli accordi siano ormai alla stretta finalissima, dopo mesi Jorge Antun, agente di Dybala, ha lasciato Torino e l'Italia e ha fatto rientro in Argentina. In sostanza: missione (quasi) compiuta.

Insomma, legali al lavoro per perfezionare gli ultimi dettagli. E, quindi, lo step che rappresenterà la puntata finale della telenovela: la firma della Joya e la conseguente ufficialità da parte della Juventus.

L'accordo arriva in un momento non bello per Dybala, costretto ai box a causa dell'elongazione del muscolo semitendinoso rimediata contro la Sampdoria. Mentre attende di rientrare in campo, intanto, la Joya può festeggiare la prosecuzione del proprio rapporto con la Vecchia Signora. Ci siamo, questa volta sul serio.