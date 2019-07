Dybala al Manchester United? Agente atteso a Torino, si decide il futuro

In attesa dell'incontro tra Dybala e Sarri, a Torino è atteso a ore anche l'arrivo del suo uomo di fiducia Jorge Antun.

Romelu Lukaku alla . Paulo Dybala al . Dipendesse dalle società coinvolte, seppur in trattative separate, lo scambio sarebbe già realtà. Eppure, però, manca qualcosa: il consenso della Joya. E, a tal proposito, da domani la storia sarà tutta da monitorare; in quanto l'attaccante argentino sbarcherà alla Continassa per confrontarsi direttamente con Maurizio Sarri.

Serie A, Serie B, Liga, Ligue 1 e tanto altro: segui il calcio su DAZN

Ad accompagnarlo, all'insegna di un fronte sempre più incandescente, Jorge Antun: uomo di fiducia dell'ex . Insomma, doppio summit in vista. Con la che la sua decisione l'ha già presa - ovvero mettere sul mercato il 25enne di Laguna Larga - inserendolo così nel discorso (avviato) con i Red Devils. Club al lavoro per fare quadrare i conti, con Lukaku valutato attorno agli 80 milioni di euro e con Dybala che farebbe il percorso inverso superando i 90 di valutazione.

Tuttavia nessuno si sbilancia. L'attuale numero 10 juventino prima dare una risposta agli inglesi vuole avere il quadro ben chiaro. Da qui, appunto, la richiesta di parlare con Sarri, il quale nei giorni scorsi aveva espresso parole lusinghiere nei confronti di Dybala. Detto questo, in termini di dirigenza, la Signora ha deciso di voltare pagina. Come? Studiando un'operazione certosina con il Manchester United, all'insegna soprattutto del bilancio.

Una volta immagazzinato il Sarri pensiero, la Joya trarrà le sue conclusioni. A , per lui, potrebbe non esserci più spazio. Con Ia sponda rossa di Manchester fortemente in pressing, pronta ad offrirgli un ingaggio superiore rispetto agli attuali 7,5 miloni netti a stagione.