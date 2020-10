Due membri dello staff positivi al coronavirus: Juventus in isolamento fiduciario

La Juventus ha evidenziato come non si tratti di né di calciatori né di membri dello staff tecnico o medico.

Juventus-Napoli dovrebbe giocarsi regolarmente nella giornata di domenica. La società azzurra ha annunciato la positività al coronavirus di Zielinski ed Elmas, mentre il resto della squadra non ha contratto il COVID-19. Per Madama invece due positivi nello staff.

La società bianconera ha così optato per l'isolamento fiduciario, evidenziando come giocatori, staff medico e tecnico non sono stati colpiti dal coronavirus:

" Football Club comunica che, nel corso dei controlli previsti dal protocollo in vigore, è emersa la positività al Covid 19 di due membri dello staff. Non si tratta né di calciatori né di membri dello staff tecnico o medico, tuttavia in ossequio alla normativa e al protocollo tutto il gruppo squadra allargato entra da questo momento in isolamento fiduciario. L'articolo prosegue qui sotto Altre squadre Questa procedura permetterà a tutti i soggetti negativi ai controlli di svolgere la regolare attività di allenamento e di partita, ma non consentirà contatti con l'esterno del gruppo. La Società è in costante contatto con le autorità sanitarie competenti".

La Juventus scenderà in campo contro il nel posticipo del terzo turno, decisa a superare il Napoli in classifica: gli azzurri sono reduci da due vittorie decise nelle prime due giornate di campionato, mentre Madama è stata fermata dalla dopo il successo contro la .