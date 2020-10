Juventus-Napoli si gioca: solo Elmas positivo dopo gli ultimi tamponi

Il Napoli ha evidenziato come i tamponi giornalieri siano risultati negativi ad esclusione di Elmas: la gara contro la Juventus verrà disputata.

Sono tutti negativi al Covid-19 i tamponi effettuati stamattina al gruppo squadra della SSCN. Si comunica che 4 tamponi devono ancora essere processati e saranno pronti più tardi. — Official SSC Napoli (@sscnapoli) October 3, 2020

Durante l’elaborazione degli ultimi 4 tamponi, è risultato positivo al Covid-19 il calciatore Elif Elmas. — Official SSC Napoli (@sscnapoli) October 3, 2020

- rinviata per troppi contagi, non. In virtù dei tamponi negativi tra gli azzurri, la sfida contro Madama prevista per la giornata di domenica si giocherà regolarmente come previsto alle 20:45, in quel dello Stadium.

Il Napoli ha evidenziato nel pomeriggio come tutti i tamponi effettuati nella mattinata di sabato abbiano dato esito negativo. Al dato mancava l'elaborazione di ulteriori quattro, che hanno dato responso positivo solo nel caso di Elmas, colpito da coronavirus e dunque costretto a saltare la gara contro la Juventus.

La gara contro la Juventus dunque si giocherà regolarmente perchè come noto la Lega ha ufficializzato la regola che vede la possibilità di giocare una partita con almeno 13 giocatori disponibili. Anche con diversi elementi positivi al coronavirus il Napoli sarebbe potuto comunque scendere in campo.

Negli ultimi giorni il Napoli aveva evidenziato come Zielinski fosse risultato positivo al coronavirus, facendo scattare l'allarme in virtù della gara giocata contro il Genoa lo scorso weekend. La formazione ligure è infatti stata colpita duramente, con metà rosa positiva al covid-19.