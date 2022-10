La follia di Drake: punta 500mila dollari sulla vittoria del Barcellona, ma il Clasico va al Real

Il rapper canadese si affida ai blaugrana per una potenziale vincita di 2,5 milioni di dollari: non è andata secondo le aspettative.

Il "Clasico" oggi non valeva solo la vetta della classifica in Liga e la gloria per aver vinto una delle partite più importanti della stagione. Valeva anche qualcos'altro per Drake.

Sì, quel Drake: per il rapper canadese Real Madrid-Barcellona avrebbe potuto valere qualcosa anche in termini economici, e non in maniera indifferente.

Per celebrare la partnership con il Barcellona, che tramite Spotify (con cui il club spagnolo ha un accordo) ha indossato per il "Clasico" delle speciali maglie raffiguranti l'iconico gufo che identifica Drake nel mondo, il rapper ha infatti deciso di scommettere sull'esito finale della gara dei blaugrana.

Il tutto dopo aver raggiunto i 50 miliardi di riproduzioni du Spotify: Drake ha quindi deciso di puntare 500mila dollari sulla vittoria dell'Arsenal contro il Leeds e del Barça contro il Real, sfruttando Stake, la piattaforma di scommesse con cui collabora lo stesso cantante.

Se nel caso dei Gunners è andata bene, con lo 0-1 finale che ha permesso ai ragazzi di Arteta di proseguire in vetta alla Premier League,in quello della formazione di Xavi non proprio.

Il 3-1 finale del Bernabeu ha fatto perdere a Drake non solo la puntata di 500mila dollari, ma la possibilità di vincere 2,5 miliardi di dollari. Una cifra incredibile: è andata male.