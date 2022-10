Barcellona, un gufo sulla maglia per il Clasico: omaggio al rapper Drake

Il Barcellona indosserà una maglia speciale nel Clasico con l'effige di un gufo: un omaggio al rapper Drake per il record di riproduzioni su Spotify.

Se il cammino in Champions League si è terribilmente complicato a causa dell'unico punto conquistato contro l'Inter in due partite, il Barcellona e i suoi tifosi possono dirsi soddisfatti per il rendimento offerto in Liga, dove i blaugrana guidano la classifica con 22 punti assieme ai rivali del Real Madrid.

Domenica pomeriggio tutto si fermerà per dare vita allo scontro in campo nel Clasico in programma al 'Bernabeu', valevole la vetta solitaria: per l'occasione, i ragazzi di Xavi scenderanno in campo con una maglia speciale, pensata appositamente nell'ambito della partnership stipulata con Spotify.

Lewandowski e compagni si presenteranno con l'immagine di un gufo al posto del main sponsor: come spiegato dal club catalano sul proprio sito, si tratta di un omaggio al rapper Drake, il primo artista a superare il muro dei 50 miliardi di riproduzioni su Spotify.

Il gufo, infatti, è l'animale presente nel logo utilizzato dal cantante canadese, riconoscibilissimo dai suoi fan e non solo. Questa novità sulla parte anteriore della maglia non sarà l'unica nel corso della stagione, come era stato annunciato al momento della ratifica dell'accordo tra il Barcellona e Spotify.

Chissà che non sia proprio il gufo, solitamente accostato all'avvento di un triste presagio, a portare fortuna in uno degli appuntamenti più sentiti dal popolo culé per storia e rivalità culturale e sportiva.