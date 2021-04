Dragusin rinnova con la Juventus: la firma in settimana

Il centrale rumeno classe 2002 prolungherà il suo accordo con il club bianconero. In questa stagione ha esordito anche da titolare.

Radu Dragusin e la Juventus, insieme anche nel futuro. Il centrale rumeno e i bianconeri sono ad un passo dall'accordo definitivo sul prolungamento del contratto, in scadenza il prossimo 30 giugno.

Secondo quando riportato dalla 'Gazzettta dello Sport', gli agenti del classe 2002 sarebbero in Italia e nei prossimi giorni ci sarebbe in programma un incontro per stabilire il futuro del difensore rumeno una volta per tutte.

Il giocatore aveva attratto anche interesse di club esteri, in particolare in Germania, ma entro venerdì potrebbe arrivare la chiusura con la Juventus.

A Torino dal 2018, il duttile difensore 19enne quest'anno è stato regolarmente convocato dalla prima squadra, con cui ha collezionato anche quattro gettoni, due da titolare in Coppa Italia.

Dragusin, che può giocare sia da centrale che come terzino destro, fa anche parte della nazionale della Romania Under 21, con cui ha sfiorato la qualificaziona ai quarti all'Europeo di categoria iniziato le scorse settimane.