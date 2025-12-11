Dove vedere Udinese-Napoli in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Reduce dal passo falso rimediato in Champions nella tana del Benfica di José Mourinho, il Napoli è chiamato a rialzarsi seduta stante per continuare a restare in testa al campionato.

La quindicesima giornata di Serie A propone ai partenopei l'incrocio in trasferta contro l'Udinese, alle prese con alti e bassi che non consentono di delineare quale piega si appresta a prendere la stagione dei friulani.

Di seguito tutte le info sul match, comprese quelle riguardanti formazioni, canale tv e copertura streaming.

Come guardare Udinese-Napoli in diretta? Canale TV e diretta streaming

Udinese-Napoli sarà visibile in diretta tv scaricando l'app di DAZN su un televisore compatibile, o in alternativa utilizzando: dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast, console PlayStation e XBox o il TIMVISION Box.

Chi è abbonato sia a DAZN che a Sky, attivando Zona DAZN potrà vedere Udinese-Napoli in tv su DAZN 1 (canale 214 di Sky).

La partita di Serie A, inoltre, sarà disponibile in diretta streaming sul sito di DAZN, scaricando l'app su dispositivi mobili e utilizzando NordVPN.

Udinese-Napoli: ora di inizio

Serie A - Serie A Bluenergy Stadium - Stadio Friuli

Udinese-Napoli si gioca domenica 14 dicembre 2025, alle ore 15:00, al Bluenergy Stadium di Udine.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Udinese - Napoli Probabile formazione Panchina Allenatore K. Runjaic Probabile formazione Panchina Allenatore A. Conte

Notizie sull'Udinese

Runjaic privo di Atta, ormai perno e certezza dell'Udinese, così come attualmente si trovano ai box anche Kamara e Zemura.

Notizie sul Napoli

Infermeria azzurra sempre affollata, con Conte che non al momento non riuscirà a recuperare nemmeno Gutierrez e Lobotka. Lukaku, che si allena sul campo ma a parte, non è nelle condizioni per tornare tra i convocati.

Forma

Il ko di Lisbona ha spezzato il filotto positivo del Napoli, capace di vincerne 4 di fila (5 se si include la qualificazione ai quarti della Coppa Italia ai rigori col Cagliari); l'Udinese, invece, si sta rivelando discontinua: fuori dal secondo torneo nazionale per mano della Juve, 2 successi e 3 sconfitte nelle ultime 5 partite.

Partite tra le due squadre

Udinese e Napoli, in tutte le competizioni, nella loro storia si sono affrontate 96 volte: 43 vittorie azzurre, 34 pareggi e 19 successi friulani.

Classifica

Il Napoli guida il campionato al primo posto con 31 punti insieme al Milan, mentre l'Udinese è undicesima a quota 18 equidistante da zona Europa e retrocessione.