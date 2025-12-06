Dove vedere Torino-Milan in tv e streaming: canale, orario, formazione

Torino e Milan si sfidano nella serata dell’Immacolata. Momenti molto diversi per le squadre di Baroni e Allegri.

I rossoneri si presentano sotto la Mole con 28 punti in classifica e un primato da difendere. Due vittorie consecutive in campionato per Leao e compagni, che però hanno subito in settimana l’eliminazione in Coppa Italia per mano della Lazio.

Situazione complessa, invece, in casa Toro: solamente 3 punti nelle ultime 5 uscite per Zapata e compagni e due ko consecutivi e pesanti da riscattare per evitare di scivolare ulteriormente in classifica.

All’Olimpico-Grande Torino arbitra Daniele Chiffi della sezione di Padova.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.

Come guardare Torino-Milan in diretta? Canale TV e diretta streaming

Ci saranno diverse possibilità per vedere Torino-Milan in diretta televisiva. La partita sarà trasmessa in diretta streaming da DAZN, visibile anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all'applicazione, su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Torino-Milan sarà inoltre trasmesso in diretta tv da Sky su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport Calcio e Sky Sport 251.. Per gli abbonati di entrambe le piattaforme, infine, la gara sarà visibile in tv anche tramite l'app DAZN disponibile sul decoder Sky Q.

Attraverso DAZN e il servizio di Sky, Sky go, gli utenti potranno vedere Torino-Milan in diretta streaming anche sui vari dispositivi mobili come smartphone, tablet, iPhone e iPad e sul proprio pc o notebook. Se in quest'ultima ipotesi basterà collegarsi con il sito ufficiale delle due piattaforme, nella prima occorrerà fare il download delle rispettive app per sistemi iOS e Android.

Dopo il fischio finale gli abbonati DAZN potranno vedere gli highlights e l'evento integrale in modalità on demand.

Infine, un'altra opzione è rappresentata da NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre anche la visione delle gare di Serie A trasmesse dalla tv satellitare a coloro che acquistano il Pass Sport.

Come guardare ovunque con una VPN

Torino-Milan: ora di inizio

Serie A - Serie A Stadio Olimpico Grande Torino

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN , ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

La gara fra Torino e Milan, valida per la 14esima giornata di Serie A Enilive, si giocherà domenica 8 dicembre, allo stadio Olimpico di Torino, con fischio d’inizio ore 20:45.

Notizie sulle squadre e formazioni

Notizie sul Torino

Per Baroni c’è necessità di fare punti dopo i ko di Lecce e il 1-5 subito in casa dal Como. C’è il rientro di Simeone a disposizione, ma nel 3-5-2 in avanti potrebbe esserci spazio per Adams e Vlasic, con anche Zapata destinato a un’iniziale panchina. Israel verso la conferma fra i pali.

Notizie sul Milan

Nel Milan assente Fofana, infortunatosi nel match con la Lazio di campionato. In mezzo al campo, insieme a Modric e Rabiot, spazio per uno fra Ricci e Loftus-Cheek. Pulisic tornerà in attacco dal primo minuto, al fianco di Leao.

Allegri vuole prolungare la striscia positiva in Serie A, con due vittorie di fila contro Inter e Lazio.

Forma

Partite tra le due squadre

Classifica