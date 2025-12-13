Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Serie A
team-logoRoma
Stadio Olimpico, Roma
team-logoComo
Guarda LIVE su DAZNGuarda in streaming su NordVPN
Claudio D'Amato

Dove vedere Roma-Como in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Tutte le info su Roma-Como, monday night della quindicesima giornata di Serie A: le ultime sulle formazioni, il canale tv e dove vedere la partita in diretta streaming.

Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Monday night intrigante, quello offerto dalla quindicesima giornata di Serie A.

La Roma di Gian Piero Gasperini ospita il Como di Cesc Fabregas, sorpresa assoluta di questo campionato e chiamato a misurarsi con un altro esame 'masterclass' dopo quello - fallito' - a San Siro contro l'Inter.

Lupa galvanizzata invece dal tris in Europa League calato nella tana del Celtic, che ha messo da parte i 2 ko di fila rimediati per mano di Napoli e Cagliari.

Di seguito tutte le info su Roma-Como, incluse quelle riguardanti canale tv e copertura streaming.

Come guardare Roma-Como in diretta? Canale TV e diretta streaming

Abbonati a DAZNScopri le migliori offerte

Serie A
Roma crest
Roma
ROM
Como crest
Como
COM

Abbonati a SKY SportScopri le migliori offerte

Abbonati a NOWScopri le migliori offerte

Roma-Como sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251), nonché visibile in tv scaricando l'app di DAZN su un televisore compatibile oppure utilizzando: console PlayStation e XBox, dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast o il TIMVISION Box.

La partita, in streaming, sarà invece disponibile sul sito di DAZN, scaricando l'app di DAZN su dispositivi mobili, su NOW, utilizzando Sky Go oppure NordVPN.

Come guardare ovunque con una VPN 

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN, ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

Roma-Como: ora di inizio

crest
Serie A - Serie A
Stadio Olimpico, Roma

Roma-Como si gioca lunedì 15 dicembre 2025, alle ore 20:45, allo stadio Olimpico di Roma.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Roma - Como

RomaHome team crest

3-4-2-1

Formazione

4-2-3-1

Home team crestCOM
99
M. Svilar
5
E. N'Dicka
22
M. Hermoso
23
G. Mancini
17
M. Kone
18
M. Soule
2
D. Rensch
12
K. Tsimikas
4
B. Cristante
7
L. Pellegrini
35
T. Baldanzi
1
J. Butez
27
S. Posch
14
J. Ramon
3
A. Valle
34
D. Carlos
10
N. Paz
42
J. Addai
2
M. Kempf
17
J. Rodriguez
33
L. Da Cunha
11
A. Douvikas

4-2-3-1

COMAway team crest

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • G. Gasperini

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • C. Fabregas

Giocatori infortunati e squalificati

Infortuni e squalifiche

Infortuni e squalifiche

Notizie sulla Roma

Un turno di stop per Celik, ancora ai box Dovbyk: queste le defezioni con cui deve fare i conti Gasperini.

Notizie sul Como

Dossena, Goldaniga e Morata sicuri assenti in casa Como, mentre è da valutare l'eventuale recupero di Sergi Roberto. Out, per squalifica, Perrone.

Forma

ROM
-Forma

Goal segnato (subito)
8/4
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre a segno
2/5

COM
-Forma

Goal segnato (subito)
7/5
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre a segno
1/5

Il blitz compiuto in Scozia nella tana del Celtic ha spezzato il mini-filotto negativo della Roma, caratterizzato dalle sconfitte in A contro Napoli e Cagliari, mentre il Como col pesante ko del Meazza sul campo dell'Inter ha visto interrompersi una striscia di imbattibilità che durava addirittura dal 30 agosto (6 vittorie e 6 pareggi). 

Partite tra le due squadre

ROM

Ultime 4 partite

COM

2

Vittorie

0

Pareggi

2

Vittorie

4

Goal segnati

6
Partite con più di 2,5 gol
2/4
Entrambe le squadre a segno
2/4

I 29 precedenti tra Roma e Como sorridono ai giallorossi: 15 vittorie contro le 6 dei lariani, a fronte di 8 pareggi.

Classifica

Alla vigilia della quindicesima giornata di Serie A, Roma quarta in classifica a 27 punti e Como sesto a quota 24.

Pubblicità

ENJOYED THIS STORY?

Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

0