Dove vedere Roma-Como in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Monday night intrigante, quello offerto dalla quindicesima giornata di Serie A.

La Roma di Gian Piero Gasperini ospita il Como di Cesc Fabregas, sorpresa assoluta di questo campionato e chiamato a misurarsi con un altro esame 'masterclass' dopo quello - fallito' - a San Siro contro l'Inter.

Lupa galvanizzata invece dal tris in Europa League calato nella tana del Celtic, che ha messo da parte i 2 ko di fila rimediati per mano di Napoli e Cagliari.

Di seguito tutte le info su Roma-Como, incluse quelle riguardanti canale tv e copertura streaming.

Come guardare Roma-Como in diretta? Canale TV e diretta streaming

Roma-Como sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251), nonché visibile in tv scaricando l'app di DAZN su un televisore compatibile oppure utilizzando: console PlayStation e XBox, dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast o il TIMVISION Box.

La partita, in streaming, sarà invece disponibile sul sito di DAZN, scaricando l'app di DAZN su dispositivi mobili, su NOW, utilizzando Sky Go oppure NordVPN.

Come guardare ovunque con una VPN

Roma-Como: ora di inizio

Serie A - Serie A Stadio Olimpico, Roma

Roma-Como si gioca lunedì 15 dicembre 2025, alle ore 20:45, allo stadio Olimpico di Roma.

Notizie sulle squadre e formazioni

Notizie sulla Roma

Un turno di stop per Celik, ancora ai box Dovbyk: queste le defezioni con cui deve fare i conti Gasperini.

Notizie sul Como

Dossena, Goldaniga e Morata sicuri assenti in casa Como, mentre è da valutare l'eventuale recupero di Sergi Roberto. Out, per squalifica, Perrone.

Forma

Il blitz compiuto in Scozia nella tana del Celtic ha spezzato il mini-filotto negativo della Roma, caratterizzato dalle sconfitte in A contro Napoli e Cagliari, mentre il Como col pesante ko del Meazza sul campo dell'Inter ha visto interrompersi una striscia di imbattibilità che durava addirittura dal 30 agosto (6 vittorie e 6 pareggi).

Partite tra le due squadre

I 29 precedenti tra Roma e Como sorridono ai giallorossi: 15 vittorie contro le 6 dei lariani, a fronte di 8 pareggi.

Classifica

Alla vigilia della quindicesima giornata di Serie A, Roma quarta in classifica a 27 punti e Como sesto a quota 24.