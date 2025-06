Dove vedere Real Madrid-Al-Hilal in diretta tv e in streaming?

Real Madrid e Al-Hilal si affrontano nella prima giornata della fase a gironi del Mondiale per Club: ecco come vedere il match in tv e streaming.

Il girone H del Mondiale per Club si apre con la sfida tra le due favorite all'interno del raggruppamento: all'Hard Rock Stadium di Miami si affrontano il Real Madrid e l'Al-Hilal. Una sfida che profuma già di spareggio per il primo posto.

Il girone al quale prendono parte sia il Real di Xabi Alonso che la squadra di Simone Inzaghi, è completato dal Salisburgo e dai messicani del Pachuca.

Dove vedere Real Madrid-Al-Hilal in diretta: canale tv e streaming

Real Madrid-Al-Hilal sarà visibile, gratuitamente, su DAZN. Sarà necessario scaricare l'app su smart tv compatibile oppure su console di gioco come Xbox o PlayStation. L'app è scaricabile anche attraverso dispositivi come Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast e TIMVISION Box. Su DAZN il match si potrà seguire anche in diretta streaming gratuita, scaricando l'app su smartphone e tablet oppure collegandosi al sito della piattaforma.

Chi racconterà Real Madrid-Al-Hilal:

Telecronista e seconda voce DAZN: da annunciare

Real Madrid-Al-Hilal: data e orario del fischio d'inizio

Mondiale per Club - Mondiale per Club Hard Rock Stadium

Chi trasmette Real Madrid-Al-Hilal in diretta TV e in streaming?

Real Madrid-Al-Hilal: probabili formazioni, infortunati e squalificati

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Come stanno Real Madrid e Al-Hilal

Il Real Madrid, in occasione del Mondiale per Club, inaugurerà ufficialmente l'era di Xabi Alonso al timone dei Blancos. Nel corso della speciale finestra di mercato riservata ai club partecipanti al Mondiale, gli spagnoli hanno recitato un ruolo da assoluti protagonisti: a Madrid sono infatti sbarcati Trent Alexander-Arnold, prelevato a zero dopo l'addio al Liverpool, e Dean Huijsen che il Real ha acquistato pagando i 60 milioni della clausola rescissoria al Bournemouth. Le Merengues hanno ufficializzato anche l'arrivo del gioiellino argentino Franco Mastantuono, ma il classe 2007 disputerà il Mondiale per Club con il River Plate prima di sbarcare in Europa.

L'Al-Hilal, invece, dopo aver visto sfumare il titolo a vantaggio dell'Al-Ittihad, ha annunciato l'arrivo di Simone Inzaghi in panchina proprio a pochi giorni dalla partenza per gli Stati Uniti. Per il tecnico italiano, dunque, ci sarà subito un esordio da brividi alla guida del club di Riyadh.

Ultimi risultati

Precedenti

RMA Ultima partita HIL 1 0 Pareggi 0 Vittorie Real Madrid 5 - 3 Al Hilal 5 Goal segnati 3 Partite con più di 2,5 gol 1/1 Entrambe le squadre a segno 1/1

Classifica