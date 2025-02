Dove vedere PSV-Juventus in diretta TV e streaming?

PSV Eindhoven vs Juventus

PSV e Juventus si affrontano nel ritorno dei playoff di Champions League: dove vedere la partita in diretta tv e streaming.

Per la terza volta in questa stagione, Juventus e PSV vedono incrociarsi le rispettive strade in Champions League. Questa volta lo fanno nell’occasione che sancirà quale delle due squadre potrà proseguire il suo cammino nella massima competizione continentale.

Dopo il confronto nella ‘Fase Campionato’ (3-1 per i bianconeri) e quello nella gara di andata dei playoff, le due squadre si ritrovano per la gara di ritorno, ovvero quella che metterà in palio il pass che vale l’accesso agli ottavi di finale. Si gioca ad Eindhoven, dove si ripartirà dal 2-1 a favore della Juve maturato all’Allianz Stadium.

A garantire la diretta televisiva della gara che si giocherà mercoledì 19 febbraio 2025 al Philips Stadion con calcio d’inizio programmato alle 21.00, sarà Prime Video.

Match dunque visibile su tutte le smart tv compatibili con l’apposita app, o ancora su tutti i televisori collegabili a console di gioco PlayStation ed Xbox o a dispositivi come Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast e TIMVISION Box.

Chi presenterà e racconterà PSV-Juventus:

Conduce: Giulia Mizzoni

Commento tecnico: Fernando Llorente, Claudio Marchisio e Luca Toni

Bordocampo: Alessia Tarquinio ed Alessandro Alciato

Telecronista e seconda voce: Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini

Collegamento a partire dalle ore 19,30

Dove vedere PSV-Juventus in tv

Partita PSV-Juventus Data mercoledì, 19 febbraio 2025 Dove si gioca Philips Stadion (Eindhoven) In diretta su Prime Video

Chi trasmette PSV-Juventus in diretta TV e in streaming?

PSV-Juventus, come stanno le due squadre

La Juventus è reduce dall'importantissimo successo ottenuto domenica sera nel big-match di campionato contro l'Inter ha vinto le ultime quattro partite giocate tra Serie A e Champions League, compresa ovviamente l'andata.

Meno brillante il momento vissuto dal PSV, che ha vinto solo una delle ultime cinque partite giocate in tutte le competizioni e ha pareggiato per 2-2 in casa contro l'Utrecht nell'ultimo turno di Eredivisie.

PSV-Juventus, i precedenti

Gli unici due confronti ufficiali tra le due squadre si sono disputati nel corso di questa edizione della UEFA Champions League.

Gare giocate: 2 Vittorie PSV: 0 Vittorie Juventus: 2 Pareggi: 0 Ultimo confronto: Juventus-PSV 2-1 (Champions League, 11 febbraio 2025)

PSV-Juventus, probabili formazioni

PSV (4-2-3-1): Drommel; Karsdorp, Schouten, Flamingo, Mauro Junior; Veerman, Salibari; Bakayoko, Til, Perisic; De Jong. All.Bosz.

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Weah, Gatti, Renato Veiga, Cambiaso; Locatelli, Koopmeiners; Yildiz, McKennie, Nico Gonzalez; Kolo Muani. All. Thiago Motta.