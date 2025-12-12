Dove vedere Picerno-Salernitana in tv e streaming: canale, orario, formazioni

La Salernitana sfiderà il Picerno nella diciottesima giornata del girone C di Serie C Sky Wi-Fi. Al Curcio va in scena quello che, praticamente, è un match testacoda, con entrambe le formazioni obbligate a trovare un risultato positivo,
Per la Salernitana prosegue la caccia al primo posto, al momento occupato dal Catania, mentre il Picerno vuole lasciare l’ultimo posto, che condannerebbe i lucani alla retrocessione in Serie D.
Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.
Come guardare Picerno-Salernitana in diretta? Canale TV e diretta streaming
Picerno-Salernitana verrà proposta in diretta televisiva da Sky.
Per gli abbonati all'emittente satellitare, il canale di riferimento per seguire la sfida sarà Sky Sport Calcio e Sky Sport 251.
Sarà possibile seguire Picerno-Salernitana anche in streaming su varie tipologie di dispositivi. Gli abbonati Sky potranno farlo attraverso il servizio Sky Go.
Un'ulteriore opzione è rappresentata da NOW, ovvero il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offrirà la visione della gara a coloro che sottoscrivono il pacchetto ‘Sport’.
Picerno-Salernitana: ora di inizio
La gara fra Picerno e Salernitana, valida per la 18esima giornata di Serie C Sky Wi-Fi, si giocherà sabato 13 dicembre, allo stadio Donato Curcio, con fischio d’inizio ore 20:30.
Notizie sulle squadre e formazioni
Notizie sul Picerno
Il Picerno viaggia verso la conferma del 4-2-3-1 visto nelle ultime uscite, con Santarcangelo riferimento offensivo. Maiorino ed Esposito saranno in trequarti, in porta Marcone.
Notizie sulla Salernitana
Salernitana con Ferrari e Inglese di punta, mentre alle spalle agirà uno fra Ferraris e Liguori. Anastasio viaggia verso la conferma nel terzetto difensivo, anche in virtù delle non perfette condizioni di Frascatore.
Forma
Salernitana senza vittorie nelle ultime tre: granata obbligati a vincere per non perdere contatto con Catania e Benevento. Il Picerno, ultimo, è reduce dal ko di Cosenza, che ha lasciato all’ultimo posto la formazione lucana.
Classifica
Salernitana terza forza del girone C: 32 punti in classifica per la formazione di Raffaele, al pari del Cosenza. Picerno ultimo a quota 13, -4 dalla salvezza diretta.