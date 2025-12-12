Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Serie C
team-logoAZ Picerno
team-logoSalernitana
Matteo Occhiuto

Dove vedere Picerno-Salernitana in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Come guardare la partita di Serie C Sky Wi-Fi tra Picerno e Salernitana: il canale e le formazioni, tutte le ultime sul match e come seguirlo live in tv e streaming.

La Salernitana sfiderà il Picerno nella diciottesima giornata del girone C di Serie C Sky Wi-Fi. Al Curcio va in scena quello che, praticamente, è un match testacoda, con entrambe le formazioni obbligate a trovare un risultato positivo,

Per la Salernitana prosegue la caccia al primo posto, al momento occupato dal Catania, mentre il Picerno vuole lasciare l’ultimo posto, che condannerebbe i lucani alla retrocessione in Serie D.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.

Come guardare Picerno-Salernitana in diretta? Canale TV e diretta streaming

Serie C
AZ Picerno crest
AZ Picerno
PIC
Salernitana crest
Salernitana
SAL

Picerno-Salernitana verrà proposta in diretta televisiva da Sky.

Per gli abbonati all'emittente satellitare, il canale di riferimento per seguire la sfida sarà Sky Sport Calcio e Sky Sport 251.

Sarà possibile seguire Picerno-Salernitana anche in streaming su varie tipologie di dispositivi. Gli abbonati Sky potranno farlo attraverso il servizio Sky Go.

Un'ulteriore opzione è rappresentata da NOW, ovvero il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offrirà la visione della gara a coloro che sottoscrivono il pacchetto ‘Sport’.

Come guardare ovunque con una VPN 

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN, ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

Picerno-Salernitana: ora di inizio

crest
Serie C - Grp. C

La gara fra Picerno e Salernitana, valida per la 18esima giornata di Serie C Sky Wi-Fi, si giocherà sabato 13 dicembre, allo stadio Donato Curcio, con fischio d'inizio ore 20:30.

Notizie sulle squadre e formazioni

Notizie sul Picerno

Il Picerno viaggia verso la conferma del 4-2-3-1 visto nelle ultime uscite, con Santarcangelo riferimento offensivo. Maiorino ed Esposito saranno in trequarti, in porta Marcone. 

Notizie sulla Salernitana

Salernitana con Ferrari e Inglese di punta, mentre alle spalle agirà uno fra Ferraris e Liguori. Anastasio viaggia verso la conferma nel terzetto difensivo, anche in virtù delle non perfette condizioni di Frascatore. 

Forma

PIC
-Forma

Goal segnato (subito)
4/6
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre a segno
2/5

SAL
-Forma

Goal segnato (subito)
5/8
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre a segno
4/5

Salernitana senza vittorie nelle ultime tre: granata obbligati a vincere per non perdere contatto con Catania e Benevento. Il Picerno, ultimo, è reduce dal ko di Cosenza, che ha lasciato all’ultimo posto la formazione lucana. 

Partite tra le due squadre

PIC

Ultima partita

SAL

0

Vittorie

0

Pareggi

1

Vittoria

0

Goal segnati

1
Partite con più di 2,5 gol
0/1
Entrambe le squadre a segno
0/1

Classifica

Salernitana terza forza del girone C: 32 punti in classifica per la formazione di Raffaele, al pari del Cosenza. Picerno ultimo a quota 13, -4 dalla salvezza diretta. 

0