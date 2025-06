Dove vedere Palmeiras-Chelsea in diretta tv e streaming?

Palmeiras e Chelsea si sfidano ai quarti di finale del Mondiale per Club: come seguire la partita in diretta tv e streaming.

Sono Palmeiras e Chelsea le prime due squadre qualificate per i quarti di finale del Mondiale per Club.

Il 'Verdao' ha avuto la meglio nel derby brasiliano contro il Botafogo dopo aver chiuso al primo posto il Gruppo A davanti all'Inter Miami di Messi.

'Blues' secondi nel Gruppo D alle spalle del Flamengo e carnefici agli ottavi del Benfica di Di Maria.

Dove vedere Palmeiras-Chelsea in diretta: canale tv e streaming

Come tutte le altre partite di questo Mondiale per Club, anche Palmeiras-Chelsea sarà visibile gratuitamente su DAZN: basterà scaricare l'app su smart tv, oltre che su console di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come TIMVISION Box, Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick. L'app è fruibile anche su tablet e smartphone con sistema operativo iOS o Android. Da browser basterà accedere al sito ufficiale con le credenziali (e-mail e password) del proprio account.

Chi presenterà e racconterà Palmeiras-Chelsea:

Palmeiras-Chelsea: data e orario del fischio d'inizio

Mondiale per Club - Mondiale per Club Lincoln Financial Field

Chi trasmette Palmeiras-Chelsea in diretta TV e in streaming?

Palmeiras-Chelsea: probabili formazioni, infortunati e squalificati

Come stanno Palmeiras e Chelsea

Il Palmaires ha vinto il confronto tutto brasiliano col Botafogo agli ottavi: decisivo il piazzato mancino di Paulinho, arrivato nel corso del primo tempo supplementare dopo lo 0-0 con cui si erano chiusi i 90 minuti regolamentari.

Extratime necessari anche per decretare la vincitrice di Benfica-Chelsea, interrotta all'85' per allerta meteo sul risultato di 0-1 (in goal James): al rientro in campo è arrivato il pari su rigore di Di Maria, poi i 'Blues' si sono imposti nel secondo tempo supplementare grazie ai sigilli di Nkunku, Pedro Neto e Dewsbury-Hall per l'1-4 finale.

SEP Ultima partita CHE 0 Vittorie 0 Pareggi 1 Chelsea 2 - 1 Palmeiras 0 Goal segnati 1 Partite con più di 2,5 gol 0/1 Entrambe le squadre a segno 0/1

