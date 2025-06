Dove vedere Palmeiras-Al Ahly in diretta tv e streaming?

Tutte le info su Palmeiras-Al Ahly, gara valida per la seconda giornata del Gruppo B del Mondiale per Club: formazioni, canale tv, diretta streaming.

Prosegue ildi

Dopo i pareggi a reti inviolate nella giornata d'apertura, rispettivamente contro Porto e Inter Miami, la formazione brasiliana e quella egiziana si affrontano nel secondo turno con l'obiettivo di trovare il primo goal e la prima vittoria in questa edizione della competizione.

Dove vedere Palmeiras-Al Ahly in diretta: canale tv e streaming

L'articolo prosegue qui sotto

Palmeiras-Al Ahly sarà visibile in tv scaricando l'app di DAZN su una smart tv compatibile, oppure utilizzando: dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast, il TIMVISION Box o console PlayStation e XBox. In streaming, invece, sul sito di DAZN e scaricando l'app su dispositivi compatibili.

La partita sarà trasmessa anche in chiaro su Italia Uno.

Chi presenterà e racconterà Palmeiras-Al Ahly:

Telecronista DAZN: Testoni

Palmeiras-Al Ahly: data e orario del fischio d'inizio

Mondiale per Club - Mondiale per Club MetLife Stadium, New Jersey

Chi trasmette Palmeiras-Al Ahly in diretta TV e in streaming?

Palmeiras-Al Ahly: probabili formazioni, infortunati e squalificati

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Come stanno Palmeiras e Al Ahly

Come dicevamo, entrambe le squadre sono reduci da pareggi a reti inviolate all'esordio. Un risultato positivo per entrambe, che affrontavano avversari sulla carta più quotati come il Porto e l'Inter Miami di Messi. Ora, però, arriva il momento della verità: serviranno i tre punti per ipotecare il passaggio del turno e la qualificazione alla fase a eliminazione diretta.

Ultimi risultati

Precedenti

PAL Ultime 2 partite ALA 1 0 Pareggi 1 Palmeiras 2 - 0 Al Ahly SC

Al Ahly SC 0 - 0 Palmeiras 2 Goal segnati 0 Partite con più di 2,5 gol 0/2 Entrambe le squadre a segno 0/2

Classifica