Dove vedere Crystal Palace-Manchester City domenica in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Domenica 14 dicembre si terrà la rivincita della finale della FA Cup della scorsa stagione, quando il Crystal Palace affronterà il Manchester City nella Premier League.

Due delle squadre più in forma della Premier League si sfideranno a Londra, con il Palace che ha vinto le ultime tre partite in tutte le competizioni, tutte in trasferta, comprese le vittorie in Premier League contro Burnley e Fulham.

In casa, in questa stagione, il Palace ha già battuto i campioni in carica del Liverpool e ha anche sconfitto i Reds ad Anfield, eliminandoli dalla EFL Cup. Gli Eagles stanno già dando un segnale forte in questa stagione nella corsa per un posto in Champions League.

Il Man City, campione d'Inghilterra per quattro volte consecutive prima che il Liverpool lo spodestasse la scorsa stagione, sta iniziando a trovare il suo ritmo con quattro vittorie nelle ultime quattro partite in tutte le competizioni.

Ha battuto il Real Madrid dopo essere stato in svantaggio di un goal, grazie a Nico O'Reilly e l'irrefrenabile Erling Haaland.

Il gigante norvegese ha segnato 145 goal in 167 presenze con il City, di cui 15 in 15 partite di Premier League inglese in questa stagione, e ha segnato in ciascuna delle sue ultime due visite al Selhurst Park in EPL.

Il tecnico del City Pep Guardiola ha schierato la stessa formazione titolare nelle ultime due partite, vinte contro il Sunderland e il Real Madrid.

Come guardare Crystal Palace-Manchester City in tv

Come guardare ovunque con una VPN

La partita tra Manchester City e Crystal Palace si può vedere in diretta tv e streaming su Sky, Sky Go e NOW. Gli abbonati, infatti, possono seguire il match di Premier League sul canale Sky Sport Uno, numero 201.

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite come Palace-City utilizzando il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN, ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro di quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming di eventi sportivi.

Crystal Palace vs Manchester City: ora e data

Premier League - Premier League Selhurst Park

La partita tra Crystal Palace e Manchester City si gioca a Londra e in particolare allo stadio Selhurst Park Stadium, casa del Palace: appuntamento domenica 14 dicembre alle ore 15:00.

Notizie sulle squadre e formazioni

Notizie sul Crystal Palace

Daniel Munoz dovrà stare fuori fino a sei settimane per sottoporsi a un intervento chirurgico al ginocchio, mentre Ismaila Sarr è in dubbio per un infortunio al legamento della caviglia. L'eccitante centrocampista offensivo si unirà comunque alla squadra del Senegal per la Coppa d'Africa 2025 dopo questo fine settimana.

Il tecnico del Palace Oliver Glasner è cauto riguardo alla forma fisica di Jean-Philippe Mateta a seguito di un problema al ginocchio, anche se spera di poterlo riavere a disposizione per l'allenamento e per la partita. Jaydee Canvot è alle prese con un problema di salute. Cheick Doucoure, Chadi Riad e Caleb Kporha sono ancora fuori.

Notizie sul Manchester City

Il centrocampista Rodri ha saltato le ultime otto partite del City ed è ancora in forte dubbio per questa partita. Mateo Kovacic e John Stones sono definitivamente fuori.

Forma

Risultati diretti

Classifica