Dove vedere Napoli-Sampdoria in tv e streaming

Napoli-Samp chiude il campionato di azzurri e blucerchiati: le formazioni e dove vedere partita e festa Scudetto in tv e streaming.

L'ultima giornata di Serie A, vede Napoli e Sampdoria concludere le rispettive stagioni trovandosi l'una contro l'altra. Azzurri con lo Scudetto in tasca da circa un mese, blucerchiati retrocessi in B ma col morale risollevato dal cambio proprietario Ferrero-Radrizzani.

La squadra di Spalletti, reduce dal pari subito in rimonta a Bologna, oltre a sfidare la Samp in una partita che nulla ha da dire ai fini della classifica vedrà consegnata la Coppa che vale la vittoria del tricolore in una cerimonia seguita dallo spettacolo comico/musicale organizzato dal club di Aurelio De Laurentiis (diretta tv dalle ore 21:00 su Rai 2).

Nel match d'andata giocato lo scorso 8 gennaio, Sampdoria-Napoli si è conclusa 0-2 con goal di Osimhen ed Elmas (rigore).

QUANDO SI GIOCA NAPOLI-SAMPDORIA

Napoli-Samp si gioca domenica 4 giugno 2023 allo stadio 'Diego Armando Maradona' di Napoli: calcio d'inizio alle ore 18:30.

DOVE VEDERE NAPOLI-SAMP IN TV E STREAMING

La partita tra Napoli e Sampdoria sarà trasmessa in esclusiva da DAZN: per vederla in tv servirà scaricare l'app di DAZN su un televisore compatibile, utilizzare console PlayStation o XBox, oppure dispositivi Amazon Firestick o Google Chromecast. In alternativa, il TIMVISION Box. Chi è abbonato a DAZN e a Sky, attivando inoltre Zona DAZN potrà vedere Napoli-Samp in tv al canale 214 di Sky.

Per vedere la partita Napoli-Sampdoria in diretta streaming, invece, sarà necessario collegarsi al sito di DAZN attraverso PC o notebook e cliccare sulla finestra della partita, oppure scaricare l'app di DAZN su smartphone o tablet.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

I telecronisti DAZN di Napoli-Samp saranno Pierluigi Pardo e Dario Marcolin.

IN DIRETTA SU GOAL

Napoli-Sampdoria sarà disponibile anche in diretta testuale su GOAL: prepartita, formazioni e live minuto per minuto.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI-SAMPDORIA

Napoli privo dello squalificato Kim, ma che ritrova Elmas dopo il turno di stop per somma di gialli. In difesa Juan Jesus o ad Ostigard accanto a Rrahmani, tra i pali potrebbe tornare Meret così come Di Lorenzo a destra, da valutare le condizioni di Mario Rui e Politano (assenti a Bologna). Raspadori cerca spazio in attacco.

Nella Samp verso la conferma la coppia d'attacco composta dagli ex Gabbiadini-Quagliarella. A tutta fascia Zanoli, di proprietà del Napoli, tra i pali Ravaglia favorito su Turk.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

SAMPDORIA (3-4-1-2): Ravaglia; Günter, Nuytinck, Amione; Zanoli, Rincon, Winks, Augello; Djuricic; Quagliarella, Gabbiadini.